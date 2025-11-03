Πάτρα: Η προβολή της ταινίας του Μπάμπη Τσόκα «Θυσία» ΦΩΤΟ

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 31/10/ 2025, στην Πάτρα η προβολή της ταινίας «Θυσία» του Ηπειρώτη σκηνοθέτη Μπάμπη Τσόκα.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τη Μεσσηνιακή Αμφικτυονία, τον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Πατρών και τον Παμμεσσηνιακό Σύνδεσμο Πατρών «Ο Παπαφλέσσας», συγκεντρώνοντας θερμό ενδιαφέρον και ενθουσιώδη συμμετοχή από το κοινό, το οποίο γέμισε ασφυκτικά το κινηματογράφο «Πάνθεον».

Για τις ανάγκες της προβολής ταξίδεψαν από την Πρέβεζα ο σεναριογράφος, κ. Απόστολος Τάσσης, από την Αθήνα ο κ. Παναγιώτης Μπαζίγος, γενικός γραμματέας της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, καθώς και από Μεσσηνία ο κ. Βοργιάς Κωνσταντίνος, μέλος του ΔΣ της Αμφικτυονίας (βοηθός ταμία). Παρόντες, επίσης, ήταν πολλοί συντελεστές της ταινίας, ανάμεσά τους η πρωταγωνίστρια του έργου Μυρτώ Καμβυσίδη (Κική), ο Νίκος Λαϊνόπουλος (Κώστας Καρυωτάκης, ο οποίος ταξίδεψε από τον Πύργο), ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος (Αέρας), η Συντονίστρια Παραγωγής Αντιγόνη Γερογιάννη και πολλοί άλλοι.

Πριν την έναρξη της προβολής, οι εκπρόσωποι των συνδιοργανωτών και ειδικότερα η Πρόεδρος του Παμμεσσηνιακού Συνδέσμου Πατρών και Περιφερειακή Εκπρόσωπος της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας στον Ν. Αχαΐας, κ. Λαμπούση Πηνελόπη, ο Πρόεδρος του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών, κ. Χάιδας Αλέξανδρος, και ο Γενικός Γραμματέας της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, κ. Παναγιώτης Μπαζίγος, καλωσόρισαν το κοινό και αναφέρθηκαν στην παιδευτική αξία της ταινίας καθώς και στη σημασία της για την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο.

Ακολούθησε μια ιδιαίτερα ουσιαστική αναφορά του σεναριογράφου, κ. Απόστολου Τάσση -στο βιβλίο «Το ρολόι ανάμεσα στο σύννεφο» του οποίου βασίστηκε η «Θυσία»- ο οποίος μοιράστηκε με το κοινό λεπτομέρειες για την έρευνα, τη διαδικασία δημιουργίας και τα πραγματικά γεγονότα που ενέπνευσαν την ταινία, δίνοντας το προσωπικό του στίγμα στην προσέγγιση του έργου. Ιδιαίτερα συγκινημένοι στο λόγο τους τόσο η πρωταγωνίστρια Μυρτώ Καμβυσίδη (Κική) όσο και ο Νίκος Λαϊνόπουλος (Κώστας Καρυωτάκης).

Οι θεατές που παρακολούθησαν την ταινία μετά το πέρα της προβολής δήλωσαν συνεπαρμένοι, συνάμα και ενθουσιασμένοι, χειροκροτώντας θερμά τους δημιουργούς, τους ηθοποιούς, τους συντελεστές, αλλά και τους εκατοντάδες κατοίκους της Πρέβεζας και της Καλαμάτας, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία αυτής της ξεχωριστής ταινίας, αποτυπώνοντας τη συλλογική μνήμη και αγάπη για τον τόπο τους.

Η «Θυσία» αποδείχθηκε ένα έργο που δεν αναπαριστά απλώς, αλλά ζωντανεύει την Ιστορία, αγγίζοντας την καρδιά και τη μνήμη όσων μέχρι στιγμής την έχουν παρακολουθήσει.

Είναι μια ταινία που αναβιώνει την καθημερινότητα, τις μνήμες και το κλίμα μιας άλλης εποχής, αναδεικνύοντας την ιστορική διαδρομή της Πρέβεζας και της Ελλάδας ολόκληρης.

