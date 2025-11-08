Πάτρα: Κόκκινος συναγερμός για φωτιά στο πρώην Ορφανοτροφείο Θηλέων

Εκδηλώθηκε σε έναν από τους θαλάμους του κτιρίου, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας

Πάτρα: Κόκκινος συναγερμός για φωτιά στο πρώην Ορφανοτροφείο Θηλέων
08 Νοέ. 2025 18:47
Pelop News

Στην Πάτρα συναγερμός σήμανε πριν λίγο στις Αρχές, έπειτα από αναφορά για εκδήλωση φωτιάς στο πρώην Ορφανοτροφείο Θηλέων — νυν Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων — που βρίσκεται στην Ακτή Δυμαίων.

Μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε έναν από τους θαλάμους του κτιρίου, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με επτά άνδρες.

Πάντως σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, η φωτιά είχε ήδη σβήσει πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ τα παιδιά που βρίσκονταν στη δομή είχαν απομακρυνθεί έγκαιρα και με ασφάλεια.

Όμως προληπτικά, στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανάγκη μεταφοράς τραυματιών.

Από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διεξάγεται έρευνα για την αιτία της φωτιάς.
