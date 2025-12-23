Πάτρα: Κουκουλοφόροι μπούκαραν σε σπίτι στα Κάτω Συχαινά

Μεγάλη είναι η αναστάτωση, η οποία προκλήθηκε απόψε στα Κάτω Συχαινά στην Πάτρας. Εκεί τρεις κουκουλοφόροι φορώντας μαύρα ρούχα μπούκαραν σε σπίτι!

Πάτρα: Οικογένεια με ναρκωτικά, μητέρα και γιος συνελήφθησαν

Όμως οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές και κλήθηκε η αστυνομία, που έσπευσε στο σημείο, αλλά οι δράστες ωστόσο είχαν ήδη τραπεί σε φυγή.

Πλέον η ΕΛΑΣ διεξάγει έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό τους. Παράλληλα λαμβάνονται καταθέσεις, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Πάντως ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν οι δράστες αφαίρεσαν αντικείμενα από το σπίτι.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους, αλλά και πολλά ερωτηματικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



