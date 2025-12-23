Πάτρα: Κουκουλοφόροι μπούκαραν σε σπίτι στα Κάτω Συχαινά

Η ΕΛΑΣ διεξάγει έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό τους

23 Δεκ. 2025 21:48
Pelop News

Μεγάλη είναι η αναστάτωση, η οποία προκλήθηκε απόψε στα Κάτω Συχαινά στην Πάτρας. Εκεί τρεις κουκουλοφόροι φορώντας μαύρα ρούχα μπούκαραν σε σπίτι!

Όμως οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές  και κλήθηκε η αστυνομία, που  έσπευσε στο σημείο, αλλά οι δράστες ωστόσο είχαν ήδη τραπεί σε φυγή.

Πλέον η ΕΛΑΣ διεξάγει έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό τους. Παράλληλα λαμβάνονται καταθέσεις, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Πάντως ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν οι δράστες αφαίρεσαν αντικείμενα από το σπίτι.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους, αλλά και πολλά ερωτηματικά.

