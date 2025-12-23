Πάτρα: Οικογένεια με ναρκωτικά, μητέρα και γιος συνελήφθησαν

Στην Πάτρα μετά από αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν μητέρα και γιος για κατοχή ναρκωτικών.

Στο σπίτι τους έπειτα από έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 1 κιλό χασίς, δύο μαχαίρια τύπου karambit και ένα τύπου χούφτας, αλλά και τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Πλέον έπειτα από τη σχηματιζόμενη δικογραφία σε βάρος των συλληφθέντων, οι δύο τους όπως προβλέπεται θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πατρών για τα περαιτέρω…

