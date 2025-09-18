Πάτρα: Νέα υδατοδεξαμενή 50.000 λίτρων στο Πετρωτό – Θωρακίζεται η πόλη

Μεταλλική δεξαμενή ανοικτού τύπου, χωρητικότητας 50.000 λίτρων, τοποθέτησε η Πολιτική Προστασία του Δήμου Πατρέων στην περιοχή Αγία Παρασκευή της Τοπικής Κοινότητας Πετρωτού.

Η δράση εντάσσεται στο σχέδιο ενίσχυσης των υποδομών πυροπροστασίας, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία και την άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης ανάγκης.

Μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί συνολικά δέκα (10) παρόμοιες υδατοδεξαμενές σε διάφορες περιοχές του Δήμου, με την Πολιτική Προστασία να συνεχίζει την ανάπτυξη δικτύου υποδομών για την προστασία των κατοίκων και του περιβάλλοντος.

