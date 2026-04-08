Πάτρα: Πασχαλινές επισκέψεις της διοίκησης του ΚΟΔΗΠ σε παιδικούς σταθμούς και κοινωνικές δομές ΦΩΤΟ

Σειρά επισκέψεων σε δομές του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων πραγματοποίησε η διοίκηση του ΚΟΔΗΠ ενόψει Πάσχα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ευχές προς εργαζόμενους, παιδιά, οικογένειες και ωφελούμενους, αλλά και η ανάδειξη του έργου που επιτελείται καθημερινά στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Πάτρα: Πασχαλινές επισκέψεις της διοίκησης του ΚΟΔΗΠ σε παιδικούς σταθμούς και κοινωνικές δομές ΦΩΤΟ
08 Απρ. 2026 14:20
Pelop News

Ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), Θόδωρος Τουλγαρίδης συνοδευόμενος από την Αντιπρόεδρο Νάνσυ ΑγγελακοπούλουΠανουτσοπούλου, την Διευθύντρια Αγγελική Ψαρρού και την Προϊσταμένη του Τμήματος Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Μαρία Αννίνου, επισκέφθηκαν τις δομές του Οργανισμού εν όψει του Πάσχα.

Πάτρα: Πασχαλινές επισκέψεις της διοίκησης του ΚΟΔΗΠ σε παιδικούς σταθμούς και κοινωνικές δομές ΦΩΤΟ

Συγκεκριμένα, επισκέφθηκαν Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, καθώς και δομές που παρέχουν υποστήριξη σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο), και συναντήθηκαν με το προσωπικό, τους ωφελούμενους, τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, εκφράστηκαν θερμές ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα, με υγεία, αγάπη και αισιοδοξία, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε το σημαντικό έργο που επιτελείται καθημερινά από τις υπηρεσίες και τις δομές του ΚΟΔΗΠ προς όφελος των δημοτών και ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων συμπολιτών μας.

Πάτρα: Πασχαλινές επισκέψεις της διοίκησης του ΚΟΔΗΠ σε παιδικούς σταθμούς και κοινωνικές δομές ΦΩΤΟ Πάτρα: Πασχαλινές επισκέψεις της διοίκησης του ΚΟΔΗΠ σε παιδικούς σταθμούς και κοινωνικές δομές ΦΩΤΟ

Η Διοίκηση του Οργανισμού συνεχάρη το προσωπικό για την αφοσίωση, την ευαισθησία και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύει, υπογραμμίζοντας τη σταθερή δέσμευση του ΚΟΔΗΠ να βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί, κάθε οικογένεια και κάθε συμπολίτη και συμπολίτισσα,  που έχει ανάγκη στήριξης.

Πάτρα: Πασχαλινές επισκέψεις της διοίκησης του ΚΟΔΗΠ σε παιδικούς σταθμούς και κοινωνικές δομές ΦΩΤΟ Πάτρα: Πασχαλινές επισκέψεις της διοίκησης του ΚΟΔΗΠ σε παιδικούς σταθμούς και κοινωνικές δομές ΦΩΤΟ

 

