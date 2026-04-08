Πάτρα: Πασχαλινές επισκέψεις της διοίκησης του ΚΟΔΗΠ σε παιδικούς σταθμούς και κοινωνικές δομές ΦΩΤΟ

Ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), Θόδωρος Τουλγαρίδης συνοδευόμενος από την Αντιπρόεδρο Νάνσυ Αγγελακοπούλου – Πανουτσοπούλου, την Διευθύντρια Αγγελική Ψαρρού και την Προϊσταμένη του Τμήματος Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Μαρία Αννίνου, επισκέφθηκαν τις δομές του Οργανισμού εν όψει του Πάσχα.

Συγκεκριμένα, επισκέφθηκαν Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, καθώς και δομές που παρέχουν υποστήριξη σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο), και συναντήθηκαν με το προσωπικό, τους ωφελούμενους, τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, εκφράστηκαν θερμές ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα, με υγεία, αγάπη και αισιοδοξία, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε το σημαντικό έργο που επιτελείται καθημερινά από τις υπηρεσίες και τις δομές του ΚΟΔΗΠ προς όφελος των δημοτών και ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων συμπολιτών μας.

Η Διοίκηση του Οργανισμού συνεχάρη το προσωπικό για την αφοσίωση, την ευαισθησία και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύει, υπογραμμίζοντας τη σταθερή δέσμευση του ΚΟΔΗΠ να βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί, κάθε οικογένεια και κάθε συμπολίτη και συμπολίτισσα, που έχει ανάγκη στήριξης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



