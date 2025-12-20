Πάτρα: Πέθανε 46χρονος άνδρας μετά από λιποθυμικό επεισόδιο στο σπίτι του
Τραγικό τέλος είχε ένας 46χρονος άνδρας στην Πάτρα, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες στην Πάτρα, όταν ένας 46χρονος άνδρας έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο και να μεταφέρει τον άνδρα εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη μάχη που δόθηκε στα επείγοντα, ο 46χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν, ενώ η υπόθεση καταγράφεται σύμφωνα με τη συνήθη προβλεπόμενη διαδικασία.
