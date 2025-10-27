Πάτρα: Τιμή στους ήρωες του ’40 από την ΕΛΑΣ – Μήνυμα μνήμης και ευγνωμοσύνης από τον Υποστράτηγο Θεόδωρο Τσάτσαρη

Με σεβασμό και εθνική υπερηφάνεια, η Ελληνική Αστυνομία Δυτικής Ελλάδας τίμησε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, με εκδηλώσεις και ομιλίες που ανέδειξαν το διαχρονικό μήνυμα της ενότητας και της θυσίας του ελληνικού λαού.

Πάτρα: Τιμή στους ήρωες του ’40 από την ΕΛΑΣ - Μήνυμα μνήμης και ευγνωμοσύνης από τον Υποστράτηγο Θεόδωρο Τσάτσαρη
27 Οκτ. 2025 13:15
Pelop News

Στο πλαίσιο εορτασμού της Εθνικής Επετείου «28ης Οκτωβρίου 1940», στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, διοργανώθηκαν εκδηλώσεις για την εκφώνηση του πανηγυρικού.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, πραγματοποίησε χαιρετισμό ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής, Υποστράτηγος Θεόδωρος Τσάτσαρης, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Σήμερα, με σεβασμό και βαθιά ευγνωμοσύνη, αναβιώνουμε τη μνήμη της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Στρέφουμε τη σκέψη μας σε εκείνους που θυσίασαν την ύπαρξή τους για να εξασφαλίσουν την ελευθερία του έθνους μας. Αποδίδουμε φόρο τιμής σε όλους τους ήρωες και αγωνιστές που, με την αυτοθυσία τους, κατέγραψαν την πρώτη σημαντική νίκη ενάντια στις κατοχικές δυνάμεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Δοξάζουμε όσους μάτωσαν και έπεσαν στον βωμό της Πατρίδας. Ευχές για ευημερία, καλή υγεία και ψυχική ρώμη σε όλους.».

Πάτρα: Τιμή στους ήρωες του ’40 από την ΕΛΑΣ - Μήνυμα μνήμης και ευγνωμοσύνης από τον Υποστράτηγο Θεόδωρο Τσάτσαρη

Την εκδήλωση στην Πάτρα, παρακολούθησαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, Ταξίαρχος Ιωάννης Μπούμης, ο Βοηθός του κ. Γενικού,  Αστυνομικός Διευθυντής Ανδρέας Πλέσσιας, ο Βοηθός του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, Αστυνομικός Διευθυντής Παρασκευάς Μασούρας, οι Διοικητές, οι Υποδιοικητές, οι Αξιωματικοί και αντιπροσωπείες αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού Υπηρεσιών της Πάτρας.

Η εκφώνηση του πανηγυρικού πραγματοποιήθηκε από τον Υπαστυνόμο Β’ Αλέξιο Δαραμούσκα του Επιτελείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.

Πάτρα: Τιμή στους ήρωες του ’40 από την ΕΛΑΣ - Μήνυμα μνήμης και ευγνωμοσύνης από τον Υποστράτηγο Θεόδωρο Τσάτσαρη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00 Μετά το ΕΣΠΑ, τι;
15:53 Τι δήλωσαν οι Δαρείος και Χριστόπουλος μετά το ντέρμπι
15:44 Παπαθανάσης: «Διαπραγματευόμαστε νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό»
15:35 Παναχαϊκή: Δείτε για ποιο λόγο ο Αντώνης Μπούρδος έγραψε ιστορία
15:25 Δελφοί: Βουνό, θάλασσα και ιστορία
15:16 Η 11χρονη Ανδριανή Αναστασίου έγραψε ιστορία στον ΝΟΠ
15:09 Η αποβολή του Γ. Χριστόπουλου και τα παράπονα
15:02 Ξεκινά η αποκατάσταση της ιστορικής γέφυρας του Μόρνου: Το πρώτο διαπεριφερειακό έργο της χώρας από Στερεά και Δυτική Ελλάδα
15:00 Νέο σχέδιο καθαριότητας για το κέντρο της Πάτρας: Σύσκεψη για αναδιοργάνωση των κάδων
14:56 Χίος: Κυματίζει και φέτος η τεράστια ελληνική σημαία των 150 τ.μ. στο λιμάνι για την 28η Οκτωβρίου
14:52 Θρήνος στο ισπανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρυλικός τερματοφύλακας της Βαλένθια, Χοσέ Μανουέλ Οτσοτορένα
14:46 Συναγερμός για 183 εκατ. χακαρισμένους λογαριασμούς Gmail: Κλάπηκαν κωδικοί – Πώς να δείτε αν είστε στη λίστα
14:43 Νεκτάριος Φαρμάκης: «Η ενότητα είναι το ΟΧΙ της δικής μας γενιάς»
14:38 Κρήτη: Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του σε γλέντι στα Χανιά
14:33 Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι ανάγκαζε τα παιδιά του, 2, 4 και 5 ετών, να επαιτούν
14:33 Χάνσεν: «Εσχατο μέτρο ο εμβολιασμός ζωών για την ευλογιά»
14:25 Νύχτα, βουνό, 200 κιλά κάνναβης: Ο οδηγός άφησε το αυτοκίνητο και έγινε «καπνός» στην Κόνιτσα ΦΩΤΟ
14:21 Θεσσαλονίκη: «Συγγνώμη, την ακολουθείτε;» – Φοιτήτρια Ιατρικής παρενέβη για να προστατεύσει γυναίκα BINTEO
14:15 Δήμος Πατρέων: “Αλμυρό” το παρκάρισμα χωρίς κάρτα – Τι ισχύει με τον νέο ΚΟΚ
14:10 Ιάσονας Φωτήλας: «Τιμούμε την Πατρίδα μας, αγωνιζόμαστε ενωμένοι για το αύριο που μας αξίζει»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ