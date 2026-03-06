Παύλιανη: Ξεκούραση στην φύση

Η σημερινή μας επιλογή είναι δύο χωριά της Φθιώτιδας .

Παύλιανη

Χτισμένη στις κατάφυτες πλαγιές της Οίτης, σε υψόμετρο 1.040 μέτρων, η Παύλιανη της Φθιώτιδας κατάφερε να γίνει ένας διάσημος ορεινός προορισμός, ιδιαίτερα οικείος στους κατοίκους της Αθήνας, από την οποία απέχει περίπου 2,5 ώρες με το αυτοκίνητο.

Κάτι που οφείλεται στην οργάνωση του καταπράσινου πάρκου που έφτιαξαν εκεί οι κάτοικοί του, στις πηγές του ποταμού Ασωπού.

Το πάρκο αποδείχθηκε πολύ αγαπητό, ιδιαίτερα σε όσους ταξιδεύουν οικογενειακώς για να απολαύσουν τα δάση και τα νερά της ορεινής Φθιώτιδας. Με οργανωμένα μονοπάτια και με ποικίλες υποδομές –για μικρούς και μεγάλους– προσφέρει ευκαιρίες αναψυχής, αλλά και ξεχωριστά αξιοθέατα, όπως λ.χ. το Μουσείο Υδροκίνησης ή τον διάσημο Σιδερένιο Θρόνο, που αντανακλά την πρόσφατη δημοφιλία της τηλεοπτικής σειράς «Game of Thrones». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν βέβαια και τα δενδρόσπιτα, αλλά και οι καταρράκτες που έχουν διαμορφωθεί στον ρου του Ασωπού (όπως και τα ξύλινα γεφυράκια), προσφέροντας μια επιπλέον νότα ειδυλλιακότητας. Κι όλα αυτά μέσα σε ένα πανέμορφο δάσος με πλατάνια, καρυδιές και καστανιές, που βάζει τα καλά του κάθε άνοιξη.

Χρισσό

Χτισμένο στα 200 μέτρα υψόμετρο, στους πρόποδες του Παρνασσού, το Χρισσό της Φωκίδας έχει κρατηθεί μακριά από τον μαζικό τουρισμό. Πράγμα περίεργο, αν αναλογιστεί κανείς ότι απέχει 25 λεπτά με το αυτοκίνητο από τη φημισμένη Αράχοβα και μόλις 10 λεπτά από τους διεθνώς διάσημους Δελφούς. Αν ξεκινήσετε από την Αθήνα, πάλι, φτάνετε εδώ μέσα σε (περίπου) 2,5 ώρες.

Σε υπέροχη, αμφιθεατρική θέση, το Χρισσό απολαμβάνει θεσπέσια θέα στον ελαιώνα της Αμφισσας και στον Κορινθιακό Κόλπο, καθώς «βλέπει» προς την Ιτέα. Το χωριό διαθέτει εντυπωσιακά νεοκλασικά σπίτια με φροντισμένους κήπους, ενώ περιβάλλεται από ελαιώνες και άφθονο πράσινο. Η κάτω πλατεία έχει πέτρινες βρύσες με βουνίσια, τρεχούμενα νερά, ενώ, αν αποφασίσετε να μείνετε λίγες μέρες εδώ, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες επιλογές για διαμονή και εστίαση.

