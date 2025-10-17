Παύλος Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη συμμετείχε στην αμφισβήτηση των θεσμών

»Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη συμμετείχε στην αμφισβήτηση των θεσμών, για τους οποίους τώρα ανησυχεί», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Παύλος Μαρινάκης
17 Οκτ. 2025 21:36
Pelop News

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δήλωση που εξέδωσε, ανέφερε το ΠΑΣΟΚ βοήθησε στην περιφρόνηση των θεσμών, για τους οποίους «τώρα εκδήλωσε ενδιαφέρον».

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωσή του:

«Τα “δάκρυα” του ΠΑΣΟΚ για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου μόνο ως “κροκοδείλια” μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Όπως λέει ο θυμόσοφος λαός, “ό,τι σπέρνεις, θερίζεις” και το ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους μήνες ‘έσπειρε” προβληματικές δηλώσεις, όπως του προέδρου του κ. Ανδρουλάκη που έλεγε ότι «δεν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη», αλλά και στελεχών του, που υιοθετούσαν τις ανυπόστατες θεωρίες για τα “χαμένα βαγόνια” και τα “ξυλόλια”, εργαλειοποιώντας τον πόνο των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αυτό που ψήφισε “παρών” στο αίτημα άρσης ασυλίας για “εσχάτη προδοσία” κατά βουλευτών, για ψήφο κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων και συνεπέγραψε με την Πλεύση Ελευθερίας πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με αβάσιμους ισχυρισμούς.

Με όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη συμμετείχε ενεργά στην επικίνδυνη διαδικασία αμφισβήτησης των θεσμών, για τους οποίους τάχα, τώρα, ανησυχεί.

Αν πραγματικά στο ΠΑΣΟΚ ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, της Δικαιοσύνης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη χώρα μας, το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι, έστω και τώρα, να διαβάσουν προσεκτικά την τελευταία επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διαπιστώνει, για ακόμα μία χρονιά την σημαντική πρόοδο της Ελλάδας σε όλους αυτούς τους τομείς και την κατατάσσει στα κράτη με τις λιγότερες συστάσεις μεταξύ της ΕΕ. Εκτός εάν πλέον στη σημερινή εκδοχή του ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στο “κόλπο” και μοναδικοί αξιόπιστοι συνομιλητές του είναι οι ακραίοι κομματικοί σχηματισμοί που διακινούν θεωρίες συνωμοσίας και επιτίθενται καθημερινώς στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς».

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:24 Οι λεπτομέρεις για τα δύο επιδόματα που θα δοθούν τον επόμενο μήνα
23:12 «Επαγγελματίας» ο εκτελεστής δολοφόνος του Κύπριου επιχειρηματία
23:00 Απολύμανση του νεροχύτη της κουζίνας χωρίς χλωρίνη
22:48 Μια ακόμα σορό ομήρου παραδίδει η Χαμάς
22:36 Λιμάνι Πειραιά: Κατασχέθηκαν πάνω από 38 κιλά κοκαΐνης
22:30 Τι ειπώθηκε στη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο ΒΙΝΤΕΟ
22:24 Θανάσιμη πτώση – Πύργος Απόλλων: Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος
22:12 Δολοφονία Φοινικούντα: «Φοβόταν πολύ τον ανιψιό του», ο ρόλος του επιστάτη
22:00 Αγνώριστος ο «Ουκρανός Στάλιν» στον Λευκό Οίκο
21:53 Δυνατή η ΝΕΠ, παρούσα και πάλι στις Προεθνικές ομάδες κολύμβησης!
21:48 Παραιτείται από όλους τους τίτλους ο Βρετανός πρίγκιπας Αντριου
21:36 Παύλος Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη συμμετείχε στην αμφισβήτηση των θεσμών
21:23 Ο Διονύσης Σαββόπουλος στο Νοσοκομείο, ποια η κατάσταση της υγείας του
21:12 Καιρίδης για επεισόδιο με Βελόπουλο: Δεν θα αντιδικήσω με τον βούρκο
21:00 «Εμφύλιος» στο Αίγιο για τον Καλογερόπουλο: Οξύτατη κόντρα για την πλατεία
21:00 Λίβανος: Αποφυλακίζεται ο γιος του Μουαμάρ Καντάφι, η εγγύηση «μαμούθ» που επεβλήθει
20:58 Αχαΐα: Διπλή απόπειρα αυτοκτονίας στα ορεινά
20:48 Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 24/10
20:36 Ησυνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
20:30 Η ανακοίνωση της ΕΣΠΕΠ με το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Β΄ Γυναικών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ