Πέρασε με «τεσσάρα» από το Κιάτο η Παναχαϊκή, ανετα ο Παναιγιάλειος, «Χ» η Θύελλα
Σπουδαία εμφάνιση για την Παναχαϊκή που συνδυάστηκε από άνετη νίκη
Θρίαμβος για την Παναχαϊκή, η οποία συνέτριψε με 4-0 τον Πέλοπα στο Κιάτο και επέστρεψε εμφατικά στις νίκες δίνοντας απαντήσεις.
Στο 13′ ο Γασπαρινάτος άνοιξε το σκορ και ακολούθησαν τα γκολ των Καμπεράι 28′, Νιφορόπουλου 39′ και Μπούρδου 85′.
Στο 75′ είχε δοκάρι ο Συρμής.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Γεωργόπουλος, Βερβίτας, Τσεκούρας (82′ Σμπόρας), Αγουρίδης, Σταθόπουλος, Πετράτος, Γασπαρινάτος (60′ Γερολυμάτος), Συρμής (82′ Κουραχάνης), Ψυχογιός (60′ Μπούρδος), Νιφορόπουλος (68′ Λούσκος), Καμπεράι.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής του 4ου Ομίλου:
Πέλοπας Κιάτου – Παναχαϊκή 0-4: 13′ Γασπαρινάτος, 28′ Καμπεράι, 39′ Νιφορόπουλος, 85′ Μπούρδος
Παναιγιάλειος – Πανγυθεατικός 5-0: 16′ 21′ Μπουρλάκης, 20′ Λιάτος, 44′ Φωκαΐδης, 80′ Λαθύρης
ΑΟ Μιλτιάδης – ΠΑΣ Πύργος 0-0
Θύελλα Πατρών – ΠΑΣ Κόρινθος 2-2: 43′ Θανόπουλος, 49′ Κωνσταντινίδης – 10′ Παπούλης, 25′ Χιλ
ΑΟ Λουτρακίου – Πανθουριακός 1-1: 43′ Καμαρός – 90′
Ερμής Μελιγούς – Ζάκυνθος 1-4: 40′ Αντωνάκας – 4′-65′ Γκιουρτζίδης, 57′ Γουσέτης, 76′ Κέρι
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
|ΠΑΣ Πύργος
|6
|9-2
|14
|Παναιγιάλειος
|6
|10-3
|13
|Ζάκυνθος
|6
|10-4
|13
|Μιλτιάδης
|6
|10-4
|13
|Παναχαϊκή
|6
|10-6
|10
|Πέλοπας
|6
|5-8
|9
|Θύελλα Π.
|6
|5-6
|8
|Λουτράκι
|6
|5-5
|7
|Κόρινθος
|6
|7-10
|6
|Πανθουριακός
|6
|3-5
|4
|Ερμής Μελ.
|6
|2-11
|1
|Πανγυθεατικός
|6
|2-14
|1
