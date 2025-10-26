Πέρασε με «τεσσάρα» από το Κιάτο η Παναχαϊκή, ανετα ο Παναιγιάλειος, «Χ» η Θύελλα

Θρίαμβος για την Παναχαϊκή, η οποία συνέτριψε με 4-0 τον Πέλοπα στο Κιάτο και επέστρεψε εμφατικά στις νίκες δίνοντας απαντήσεις.

Στο 13′ ο Γασπαρινάτος άνοιξε το σκορ και ακολούθησαν τα γκολ των Καμπεράι 28′, Νιφορόπουλου 39′ και Μπούρδου 85′.

Στο 75′ είχε δοκάρι ο Συρμής.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Γεωργόπουλος, Βερβίτας, Τσεκούρας (82′ Σμπόρας), Αγουρίδης, Σταθόπουλος, Πετράτος, Γασπαρινάτος (60′ Γερολυμάτος), Συρμής (82′ Κουραχάνης), Ψυχογιός (60′ Μπούρδος), Νιφορόπουλος (68′ Λούσκος), Καμπεράι.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής του 4ου Ομίλου:

Πέλοπας Κιάτου – Παναχαϊκή 0-4: 13′ Γασπαρινάτος, 28′ Καμπεράι, 39′ Νιφορόπουλος, 85′ Μπούρδος

Παναιγιάλειος – Πανγυθεατικός 5-0: 16′ 21′ Μπουρλάκης, 20′ Λιάτος, 44′ Φωκαΐδης, 80′ Λαθύρης

ΑΟ Μιλτιάδης – ΠΑΣ Πύργος 0-0

Θύελλα Πατρών – ΠΑΣ Κόρινθος 2-2: 43′ Θανόπουλος, 49′ Κωνσταντινίδης – 10′ Παπούλης, 25′ Χιλ

ΑΟ Λουτρακίου – Πανθουριακός 1-1: 43′ Καμαρός – 90′

Ερμής Μελιγούς – Ζάκυνθος 1-4: 40′ Αντωνάκας – 4′-65′ Γκιουρτζίδης, 57′ Γουσέτης, 76′ Κέρι

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΣ Πύργος 6 9-2 14 Παναιγιάλειος 6 10-3 13 Ζάκυνθος 6 10-4 13 Μιλτιάδης 6 10-4 13 Παναχαϊκή 6 10-6 10 Πέλοπας 6 5-8 9 Θύελλα Π. 6 5-6 8 Λουτράκι 6 5-5 7 Κόρινθος 6 7-10 6 Πανθουριακός 6 3-5 4 Ερμής Μελ. 6 2-11 1 Πανγυθεατικός 6 2-14 1

