Περιστέρια τρώνε το φαγητό ασθενών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών!

Πραγματικά απίστευτες αλλά δυστυχώς αληθινές είναι οι εικόνες που ήρθαν στο φως από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ), όπου περιστέρια περιφέρονται ανενόχλητα μέσα στους θαλάμους νοσηλείας και, όπως φαίνεται σε βίντεο που πρόβαλε ο ΑΝΤ1, φτάνουν στο σημείο να τρώνε κυριολεκτικά μέσα από τα πιάτα των ασθενών.

Μάλιστα το σοκαριστικό βίντεο κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο ένας νοσηλευόμενος, δείχνοντας ένα περιστέρι να «κόβει βόλτες» μέσα στον θάλαμο, χωρίς κανείς να το εμποδίζει. Πάντως σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η παρουσία των πτηνών στους θαλάμους αποτελεί πλέον καθημερινό φαινόμενο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα περιστέρια φτάνουν να ψάχνουν τροφή ακόμα και μέσα στα πιάτα των ασθενών.

Όπως προέκυψε ανάλογες εικόνες εντοπίζονται και στους διαδρόμους του νοσοκομείου, όπου τα πουλιά τσιμπολογούν ψίχουλα από το πάτωμα, αλλά και σε άλλους χώρους, όπως εργαστήρια και κοινόχρηστες αίθουσες. Από την πλευρά τους συνοδοί ασθενών καταγγέλλουν πως το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο, καθώς τα περιστέρια έχουν φτιάξει φωλιές ακόμη και στην ψευδοροφή του κτιρίου.

Η διοίκηση του νοσοκομείου είχε επιχειρήσει παλαιότερα να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, κλείνοντας τις φωλιές και απομακρύνοντας τα πτηνά, αυτά φαίνεται πως επέστρεψαν. Όμως πλέον, έχουν φτιάξει φωλιές περιμετρικά του νοσηλευτικού ιδρύματος και εισέρχονται εκ νέου στους θαλάμους μόλις ανοίξουν τα παράθυρα.

Βέβαια μέχρι στιγμής, η διοίκηση του ΠΓΝΠ δεν έχει προβεί σε καμία επίσημη τοποθέτηση σχετικά με το ζήτημα, που προκαλεί δικαιολογημένα ανησυχία για τις συνθήκες υγιεινής στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας.

