Περιστέρια τρώνε το φαγητό ασθενών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών!

Ασθενής έχει καταγράψει με το κινητό του τηλέφωνο τη στιγμή που περιστέρι κόβει… βόλτες ανενόχλητο μέσα σε θάλαμο νοσηλείας

Περιστέρια τρώνε το φαγητό ασθενών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών!
11 Νοέ. 2025 20:51
Pelop News

Πραγματικά απίστευτες αλλά δυστυχώς αληθινές είναι οι εικόνες που ήρθαν στο φως από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ), όπου περιστέρια περιφέρονται ανενόχλητα μέσα στους θαλάμους νοσηλείας και, όπως φαίνεται σε βίντεο που πρόβαλε ο ΑΝΤ1, φτάνουν στο σημείο να τρώνε κυριολεκτικά μέσα από τα πιάτα των ασθενών.

Πάτρα: Πόνος και ανείπωτη θλίψη, το αγγελούδι 4,5 χρόνων έχασε τη μάχη!

Μάλιστα το σοκαριστικό βίντεο κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο ένας νοσηλευόμενος, δείχνοντας ένα περιστέρι να «κόβει βόλτες» μέσα στον θάλαμο, χωρίς κανείς να το εμποδίζει. Πάντως σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η παρουσία των πτηνών στους θαλάμους αποτελεί πλέον καθημερινό φαινόμενο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα περιστέρια φτάνουν να ψάχνουν τροφή ακόμα και μέσα στα πιάτα των ασθενών.

Όπως προέκυψε ανάλογες εικόνες εντοπίζονται και στους διαδρόμους του νοσοκομείου, όπου τα πουλιά τσιμπολογούν ψίχουλα από το πάτωμα, αλλά και σε άλλους χώρους, όπως εργαστήρια και κοινόχρηστες αίθουσες. Από την πλευρά τους συνοδοί ασθενών καταγγέλλουν πως το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο, καθώς τα περιστέρια έχουν φτιάξει φωλιές ακόμη και στην ψευδοροφή του κτιρίου.

Η διοίκηση του νοσοκομείου είχε επιχειρήσει παλαιότερα να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, κλείνοντας τις φωλιές και απομακρύνοντας τα πτηνά, αυτά φαίνεται πως επέστρεψαν. Όμως πλέον, έχουν φτιάξει φωλιές περιμετρικά του νοσηλευτικού ιδρύματος και εισέρχονται εκ νέου στους θαλάμους μόλις ανοίξουν τα παράθυρα.

Βέβαια μέχρι στιγμής, η διοίκηση του ΠΓΝΠ δεν έχει προβεί σε καμία επίσημη τοποθέτηση σχετικά με το ζήτημα, που προκαλεί δικαιολογημένα ανησυχία για τις συνθήκες υγιεινής στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:48 Αντρές Ινιέστα: Κατηγορείται στο Περού για απάτη ύψους 500.000 ευρώ!
21:39 Οι πρώτοι δικαιούχοι του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
21:29 Ο Πούτιν βολεύει συγγενείς, ερωμένες και τις οικογένειές τους σε δημόσια πόστα
21:19 Το μήνυμα του αρχιεπίσκοπου Αμερικής Ελπιδοφόρου για την απόκτηση της Αμερικανικής υπηκοότητας
21:13 Συλλήψεις για σκάνδαλο με κοινοτικές αγροτικές επιδοτήσεις στη Βόρεια Μακεδονία
21:05 Ο ιερέας YouTuber και τρεις κατηγορούμενοι στη φυλακή για διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών
20:51 Περιστέρια τρώνε το φαγητό ασθενών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών!
20:31 Σάλος στη Βρετανία: «Ποιος ανίδεος που αποκαλεί την Πριγκίπισσα της Ουαλίας “Κέιτ Μίντλετον” στο BBC News;»
20:14 Πάτρα: Πόνος και ανείπωτη θλίψη, το αγγελούδι 4,5 χρόνων έχασε τη μάχη!
20:03 Αμφιλοχία: Νεκρός 43χρονος δημοτικός υπάλληλος
19:54 «Έσβησε» στα 26 της χρόνια η Αναστασία που είχε κυστική ίνωση
19:45 «Έδωσε 350 ευρώ για να τον κάνει σκλάβο της», τελετές και μάγια από γυναίκα για να κρατήσει τον πρώην σύζυγό της
19:37 «Έλεγε ότι ήταν δεσπότης, περιττό να πω το τι χρυσαφικό και τι σταυρούς κουβάλαγε πάνω του», νέες αποκαλύψεις για τον ρασοφόρο Youtuber
19:25 Τον χώρισε και ο 19χρονος έγινε ο εφιάλτης της, συνελήφθη για revenge porn σε βάρος ανήλικης!
19:24 Σοβαρό ατύχημα στη Δυτική Αχαΐα: Αγοράκι τραυματίστηκε πέφτοντας από μάντρα
19:15 Πάτρα: Υποτονικό ενδιαφέρον για καυσόξυλα – Που κυμαίνονται οι τιμές
19:07 Οι απειλές από τον πρώην της συντρόφου του, έτσι εκτέλεσαν και έκαψαν τον 27χρονο οικοδόμο
18:54 ‘Ολα τα ονόματα και οι προσλήψεις 7.800 εκπαιδευτικών σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια
18:49 Εθελοντική αιμοδοσία στην «Πελοπόννησο»: Κάντε μία στάση ζωής και προσφοράς
18:45 Τραγωδία σε ναυάγιο στη Γαύδο με τρεις νεκρούς μετανάστες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ