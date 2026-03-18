Πλεύρης από τα Διαβατά: Προετοιμασία για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης με έμφαση σε επιστροφές και άσυλο

Στα Διαβατά Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο Θάνος Πλεύρης, στο πλαίσιο περιοδείας του σε δομές φιλοξενίας στη Βόρεια Ελλάδα, με φόντο την εφαρμογή του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης από το καλοκαίρι. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έδωσε έμφαση στην ετοιμότητα των δομών, στις ταχύτερες επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο και στη διασύνδεση όσων παραμένουν νόμιμα με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

18 Μαρ. 2026 14:44
Pelop News

Το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και η Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκε το μεσημέρι ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, συνεχίζοντας την περιοδεία του σε δομές της Βόρειας Ελλάδας. Η επίσκεψη εντάσσεται στην προετοιμασία του υπουργείου για την έναρξη εφαρμογής του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης από το καλοκαίρι.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη δομή των Διαβατών, ο υπουργός χαρακτήρισε την εγκατάσταση μία από τις «ναυαρχίδες» του συστήματος, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια δομή με πολλαπλό ρόλο, καθώς καλύπτει το πεδίο της υποδοχής, της ταυτοποίησης και της διαδικασίας ασύλου. Όπως σημείωσε, ο στόχος είναι να διαπιστωθεί ότι όλα είναι έτοιμα ενόψει των νέων υποχρεώσεων που έρχονται τους επόμενους μήνες.

Ο Θάνος Πλεύρης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο τι σημαίνει στην πράξη το νέο πλαίσιο που θα εφαρμοστεί. Όπως ανέφερε, για όσους απορρίπτεται το αίτημα ασύλου θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για γρήγορες απελάσεις και επιστροφές, ενώ για εκείνους των οποίων το άσυλο γίνεται δεκτό θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι σύνδεσής τους με τις εργασιακές ανάγκες που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση επιχειρεί να συνδέσει τη διαχείριση του μεταναστευτικού όχι μόνο με τον έλεγχο των ροών, αλλά και με ένα πιο λειτουργικό μοντέλο ένταξης για όσους παραμένουν νόμιμα στη χώρα.

Για τη συγκεκριμένη δομή στα Διαβατά, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η σημασία της είναι κομβική, ακριβώς επειδή λειτουργεί σε όλο το εύρος της διαδικασίας και αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τον σχεδιασμό του υπουργείου στη Βόρεια Ελλάδα. Το βάρος, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του, πέφτει στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και στην ικανότητα του συστήματος να ανταποκριθεί άμεσα στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Θάνος Πλεύρης είχε επισκεφθεί και τις δομές προσφύγων στη Βέροια και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, στο πλαίσιο της ίδιας περιοδείας. Τον υπουργό συνόδευσε ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Σπύρος Σταθούλης.

