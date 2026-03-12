Πληθωρισμός ΕΕ: Κίνδυνος υπέρβασης 3% το 2026 λόγω του πολέμου

Η ενεργειακή κρίση απειλεί την οικονομία της Ευρώπης, σύμφωνα με το Bloomberg.

Πληθωρισμός ΕΕ: Κίνδυνος υπέρβασης 3% το 2026 λόγω του πολέμου
12 Μαρ. 2026 8:25
Pelop News

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποιεί ότι ο πληθωρισμός στην ΕΕ ενδέχεται να ξεπεράσει το 3% το 2026, εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διατηρήσει τις τιμές του Brent γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι και οι τιμές φυσικού αερίου παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για παρατεταμένη περίοδο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις ενημέρωσε τους υπουργούς Οικονομικών των κρατών-μελών κατά τις συζητήσεις αυτής της εβδομάδας (Μάρτιος 2026) για το σενάριο αυτό. Σε περίπτωση παρατεταμένης ενεργειακής πίεσης, η οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ το 2026 θα μπορούσε να υποχωρήσει κατά έως και 40 μονάδες βάσης (0,4%) σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη του 1,4%.

Η προειδοποίηση έρχεται εν μέσω της κλιμάκωσης του πολέμου, που έχει προκαλέσει απότομη άνοδο τιμών ενέργειας: το Brent έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια, ενώ οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν καταγράψει σημαντικές αυξήσεις λόγω διαταραχών στη ναυσιπλοΐα και εφοδιασμό από την περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Ο Ντομπρόβσκις τόνισε ότι η διάρκεια και η έκταση του πολέμου θα καθορίσουν το μέγεθος των επιπτώσεων, με κίνδυνο «στασιμότητας» (stagflation) – υψηλού πληθωρισμού και χαμηλής ανάπτυξης – εάν οι διαταραχές συνεχιστούν, επηρεάζοντας εφοδιαστικές αλυσίδες, εμπιστοσύνη και χρηματοδοτικές συνθήκες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ενώ εξετάζονται μέτρα όπως η συντονισμένη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου για αντιμετώπιση των ανατιμήσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:39 Αγροτικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη: Τρακτέρ στο κέντρο ενόψει εγκαινίων Agrotica
9:30 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
9:26 Εντολή ΕΛΑΣ: Κλείνει ο σταθμός «Σύνταγμα» του Μετρό
9:19 Στη Βουλγαρία ο Δένδιας: Στο επίκεντρο η συνεργασία για αμυντικά συστήματα
9:11 Καύσιμα: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές μετά το πλαφόν
9:01 Δημοτικό Θέατρο Απόλλων: Καλή η προπαγάνδα, καλύτερη η αλήθεια!
8:53 Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, 44 συλλήψεις σε αποθήκες
8:45 Εξάρθρωση σπείρας: Πώς λειτουργούσαν τα αυτοσχέδια call centers εξαπάτησης ηλικιωμένων
8:34 ΠΑΣΟΚ: Στις κάλπες την Κυριακή για την ανάδειξη συνέδρων – Όλα τα ονόματα των υποψηφίων και τα εκλογικά κέντρα στην Αχαΐα
8:25 Πληθωρισμός ΕΕ: Κίνδυνος υπέρβασης 3% το 2026 λόγω του πολέμου
8:16 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Οι νέοι κωδικοί Ε2 που φέρνουν φοροαπαλλαγές, τα SOS για ιδιοκτήτες ακινήτων
8:07 Νέο άλμα στις τιμές πετρελαίου παρά την απελευθέρωση αποθεμάτων
7:59 Τραμπ: «Μικρή εκδρομή» ο πόλεμος στο Ιράν «για να ξεφορτωθούμε τους κακούς»
7:52 Νέα απάτη με SMS: Προειδοποίηση ΕΛΑΣ για ψεύτικα πρόστιμα τροχαίας
7:43 Θανατηφόρο τροχαίο στη Βούλα: Νεκρή η 58χρονη οδηγός ταξί
7:36 Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε 61 βασικά προϊόντα σούπερ μάρκετ, τι αλλάζει από σήμερα – Η λίστα
7:30 Ακίνητες τιμές καυσίμων
7:27 Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου: Υπό μερικό έλεγχο πυρκαγιά σε κατάστημα ηλεκτρικών σκούτερ, στο νοσοκομείο δύο άτομα με αναπνευστικά
7:21 Διατηρείται ο ανοιξιάτικος καιρός: Πότε χαλάει, πού θα βρέξει, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:10 Περσικός Κόλπος: Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο μεταξύ των δύο πετρελαιοφόρων που δέχθηκαν επίθεση, καλά στην υγεία τους οι 22 ναυτικοί ΝΕΟΤΕΡΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ