Πληθωρισμός ΕΕ: Κίνδυνος υπέρβασης 3% το 2026 λόγω του πολέμου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποιεί ότι ο πληθωρισμός στην ΕΕ ενδέχεται να ξεπεράσει το 3% το 2026, εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διατηρήσει τις τιμές του Brent γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι και οι τιμές φυσικού αερίου παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για παρατεταμένη περίοδο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις ενημέρωσε τους υπουργούς Οικονομικών των κρατών-μελών κατά τις συζητήσεις αυτής της εβδομάδας (Μάρτιος 2026) για το σενάριο αυτό. Σε περίπτωση παρατεταμένης ενεργειακής πίεσης, η οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ το 2026 θα μπορούσε να υποχωρήσει κατά έως και 40 μονάδες βάσης (0,4%) σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη του 1,4%.

Η προειδοποίηση έρχεται εν μέσω της κλιμάκωσης του πολέμου, που έχει προκαλέσει απότομη άνοδο τιμών ενέργειας: το Brent έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια, ενώ οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν καταγράψει σημαντικές αυξήσεις λόγω διαταραχών στη ναυσιπλοΐα και εφοδιασμό από την περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Ο Ντομπρόβσκις τόνισε ότι η διάρκεια και η έκταση του πολέμου θα καθορίσουν το μέγεθος των επιπτώσεων, με κίνδυνο «στασιμότητας» (stagflation) – υψηλού πληθωρισμού και χαμηλής ανάπτυξης – εάν οι διαταραχές συνεχιστούν, επηρεάζοντας εφοδιαστικές αλυσίδες, εμπιστοσύνη και χρηματοδοτικές συνθήκες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ενώ εξετάζονται μέτρα όπως η συντονισμένη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου για αντιμετώπιση των ανατιμήσεων.

