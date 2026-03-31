Η εικόνα στην ευρωζώνη άλλαξε αισθητά μέσα σε έναν μήνα. Σύμφωνα με τη Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός ανέβηκε στο 2,5% τον Μάρτιο, από 1,9% τον Φεβρουάριο, ενώ η ενέργεια είχε τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο, στο 4,9%, μετά από αρνητική μεταβολή τον προηγούμενο μήνα. Την ίδια ώρα, ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,3%, κάτι που δείχνει ότι η κύρια ώθηση προήλθε από το ενεργειακό κόστος και όχι από το σύνολο της οικονομίας.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα πίεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία είχε διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 2% στην τελευταία της συνεδρίαση. Παρότι ένα ενεργειακό σοκ συνήθως θεωρείται εξωτερικός παράγοντας που δεν αντιμετωπίζεται εύκολα με αύξηση επιτοκίων, η ΕΚΤ ανησυχεί μήπως το πρώτο κύμα ανατιμήσεων περάσει σταδιακά σε μισθούς, υπηρεσίες και γενικότερη τιμολόγηση.

Αυτό είναι και το βασικό δίλημμα για τη Φρανκφούρτη: αν κινηθεί επιθετικά, υπάρχει ο κίνδυνος να πιέσει ακόμη περισσότερο μια οικονομία που ήδη δείχνει σημάδια αδυναμίας. Αν όμως περιμένει πολύ, μπορεί να ενισχυθεί η αίσθηση ότι ο υψηλότερος πληθωρισμός θα κρατήσει περισσότερο. Το Reuters σημειώνει ότι οι αγορές βλέπουν πλέον αυξημένη πιθανότητα για νέες κινήσεις μέσα στο 2026, ενώ στελέχη της ΕΚΤ, όπως ο Γιάννης Στουρνάρας και ο Γιοάχιμ Νάγκελ, έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι η τράπεζα θα πρέπει να αντιδράσει γρήγορα αν δει μετατόπιση των προσδοκιών ή δευτερογενείς επιπτώσεις.

Στο μεταξύ, η άνοδος της ενέργειας αγγίζει άμεσα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, επειδή μεταφέρεται όχι μόνο στα καύσιμα αλλά και σε μεταφορές, τρόφιμα και υπηρεσίες. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι υπηρεσίες κινήθηκαν στο 3,2% και τα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός στο 2,4%, κάτι που σημαίνει ότι η πίεση αρχίζει να γίνεται πιο ορατή στην καθημερινότητα.

Την ίδια στιγμή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει έντονος προβληματισμός και για το πώς θα αντιδράσουν οι κυβερνήσεις. Ο Ευρωπαίος επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις έχει προειδοποιήσει για κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού, τονίζοντας ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσεκτικά σχεδιασμένα, ώστε να μη συντηρήσουν τον πληθωρισμό αντί να τον περιορίσουν.

