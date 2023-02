Ποιες ταινίες... αξίζει να δεις στον Netflix σύμφωνα με το Rotten Tomatoes

Μπορεί οι ταινίες του Netflix να μην έχουν και την καλύτερη φήμη, ωστόσο, υπάρχουν πολλές που δεν είναι απλώς καλές, αλλά εξαιρετικές, και μάλιστα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και αριστουργήματα.

Οι συγκεκριμένες πρωτότυπες ταινίες μπορεί να μην είναι οι καλύτερες που έχει κυκλοφορήσει ο γίγαντας του streaming τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, σύμφωνα με το κοινό και τους κριτικούς, είναι αυτές που αξίζει να παρακολουθήσετε.

Δείτε παρακάτω 5+1 ταινίες του Netflix που έχουν υψηλή βαθμολογία Rotten Tomatoes.

Marriage Story (2019)

Το Marriage Story είναι Αμερικανική-Βρετανική δραματική ταινία του 2019, σε σενάριο, παραγωγή και σκηνοθεσία Νόα Μπάουμπακ. Πρωταγωνιστούν οι Σκάρλετ Τζοχάνσον και Άνταμ Ντράιβερ, ενώ σε δευτερεύοντες ρόλους παίζουν ηθοποιοί όπως η Λόρα Ντερν, ο Άλαν Άλντα, ο Ρέι Λιότα, η Τζούλι Χάγκερντι και η Μέρι Γουέβερ. Όσον αφορά την πλοκή, ένα παντρεμένο ζευγάρι σε διαδικασία διαζυγίου προσπαθεί να προστατεύσει το παιδί του από το χωρισμό, την ώρα που η σχέση του καταρρέει.

Rotten Tomatoes score: 95%

Da 5 Bloods (2020)

Η ταινία του Σπάικ Λι αφηγείται την ιστορία τεσσάρων Αφροαμερικανών βετεράνων, του Πολ (Ντελρόι Λίντο), του Ότις (Κλαρκ Πίτερς), του Έντι (Νορμ Λούις) και του Μέλβιν (Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ), οι οποίοι επιστρέφουν στο Βιετνάμ ψάχνοντας να μάθουν τι απέγινε ο πρώην αρχηγός της ομάδας τους (Τσάντγουικ Μπόουζμαν), αλλά και να βρουν έναν θησαυρό που έθαψαν στην ζούγκλα του Βιετνάμ κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Rotten Tomatoes score: 92%

The Irishman (2019)

Οι Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο πρωταγωνιστούν στην αριστουργηματική ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε, η οποία αφηγείται την αληθινή ιστορία του Φρανκ Σίραν, του διαβόητου γκάνγκστερ και μέλους ενός από τα αμερικάνικα συνδικάτα στο οποίο ήταν επικεφαλής ο Τζίμι Χόφα και ο οποίος υποστήριξε ότι είναι ο άνθρωπος που τον σκότωσε. Μια αριστοτεχνικά σκηνοθετημένη ταινία που αξίζει να παρακολουθήσετε.

Rotten Tomaotes score: 95%

Roma (2018)

Το Roma είναι μεξικανική-αμερικανική ταινία του 2018 σε σκηνοθεσία και σενάριο του Αλφόνσο Κουαρόν. Τοποθετείται στο Μεξικό το 1970 και το 1971 και αναφέρεται στη ζωή μιας υπηρέτριας σε ένα σπίτι μιας μεσοαστικής οικογένειας. Η ταινία κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο 75ο φεστιβάλ της Βενετίας, ενώ στα 91α Βραβεία Όσκαρ κέρδισε σε τρεις κατηγορίες: σκηνοθεσίας, ξενόγλωσσης ταινίας και φωτογραφίας, ενώ ήταν υποψήφια σε άλλες επτά.

Rotten Tomatoes score: 96%

The Two Popes (2019)

Το The Two Popes είναι βιογραφική – δραματική ταινία, συμπαραγωγής Ιταλίας, Αμερικής και Βρετανίας, του 2019, σε σκηνοθεσία Φερνάντο Μεϊρέγιες και σε σενάριο Άντονι ΜακΚάρτεν, το οποίο βασίστηκε σε θεατρικό έργο (The Pope) του τελευταίου, που ανέβηκε, το 2019, στο Royal & Derngate. Η πλοκή της ταινίας ξεκινά όταν αναλαμβάνει τον παπικό θώκο ο Βενέδικτος ΙΣΤ΄ και τα γεγονότα που προέκυψαν, κατά τη διάρκεια της θητείας του, από το σκάνδαλο εγγράφων που διέρρευσαν στο Βατικανό, με τον Βενέδικτο ΙΣΤ, που υποδύθηκε από τον Άντονι Χόπκινς, να προσπαθεί να πείσει τον Φραγκίσκο, που υποδύθηκε ο Τζόναθαν Πράις, να μην παραιτηθεί από τον τίτλο του Καρδινάλιου.

Rotten Tomatoes score: 90%

Beasts of No Nation (2015)

Όταν ο εμφύλιος διαλύει την οικογένειά του, ένα αγόρι από τη Δυτική Αφρική αναγκάζεται να ακολουθήσει μια ομάδα μισθοφόρων και μετατρέπεται σε παιδί-στρατιώτης που εθίζεται στον παραλογισμό της ωμής βίας και του θανάτου. Απλά συγκλονιστική.

Rotten Tomatoes score: 91%