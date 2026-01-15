Ποιος «Αθηναίος» αποχώρησε από το Survivor 2026

Εκτός Survivor 2026 ένα ακόμα μέλος της ομάδας των «Αθηναίων».

Ποιος «Αθηναίος» αποχώρησε από το Survivor 2026
15 Ιαν. 2026 9:20
Pelop News

Την παραμονή τους στο ριάλιτι επιβίωσης «Survivor 2026», διεκδίκησαν τρεις παίκτες από την κόκκινη ομάδα των «Αθηναίων» στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο Τετάρτη 14/01/2026.

Πρόκειται για την Σταυρούλα Ποτήρη, τον Gio Καραντώνη και την Κέλλυ Μποφίλιου από την ομάδα των «Αθηναίων». Δύο από αυτούς θα αγωνίζονταν στον στίβο μάχης για να εξασφαλίσουν τη συνέχεια τους, ενώ ένας θα «έσωζε» το τηλεοπτικό κοινό με την ψήφο του.

Όταν βρέθηκαν όλοι μαζί με τον Γιώργο Λιανό, ο Gio Kay αισθάνθηκε ανακούφιση, καθώς οι τηλεθεατές τον «έσωσαν» από την ψυχοφθόρα διαδικασία της τελικής μονομαχίας. Έτσι, η Σταυρούλα Ποτήρη και η Κέλλυ Μποφίλιου ήταν οι δύο παίκτριες της κόκκινης ομάδας που έπρεπε να παλέψουν για μία και μοναδική θέση στην επόμενη ημέρα, κυριολεκτικά, του Survivor. Οι δύο δυναμικές παίκτριες επέστρεψαν στον στίβο μάχης, όπου ο Γιώργος Λιανός τους εξήγησε τι ακριβώς θα έπρεπε να κάνουν.

Στην τελική αναμέτρηση ήταν παρόντες μόνο οι Αθηναίοι, καθώς οι Επαρχιώτες είχαν αποχωρήσει λίγο νωρίτερα. Σκοπός της δοκιμασίας ήταν να ανάψουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μια φωτιά. Μετά το τέλος της δοκιμασίας, η Σταυρούλα Ποτήρη ήταν αυτή που έπρεπε να αποχαιρετήσει οριστικά τους συμπαίκτες της, καθώς ηττήθηκε από την πρώην πλέον συμπαίκτριά της στην κόκκινη ομάδα.

Στο νέο συμβούλιο του νησιού, ο Γιώργος Λιανός είχε να ανακοινώσει μια ακόμα σημαντική είδηση: «Η Ελισάβετ, όπως και ο Gio, το χθεσινό βράδυ το πέρασε στην κλινική. Αντιμετώπισε ένα ιατρικό θέμα και οι γιατροί ήταν ξεκάθαροι. Η Ελισάβετ δεν μπορεί να συνεχίσει στο Survivor».

Ο παρουσιαστής τόνισε ότι «όταν πρόκειται για θέματα υγείας, αυτά είναι πιο ψηλά από οποιαδήποτε άλλη προτεραιότητα. Είτε είναι εμπειρία είτε είναι ένα τηλεοπτικό παιχνίδι επιβίωσης, όπως είναι το Survivor». Στην συνέχεια, όλοι οι παίκτες ευχήθηκαν στην πρώην παίκτρια των Αθηναίων ταχεία ανάρρωση.

Οι Μπλε η ομάδα των «Επαρχιωτών» έκλεισαν την εβδομάδα κάνοντας το 4/4 στις νίκες.

