Πόλεμος στην Ουκρανία: «Οι μάχες φτάνουν μέσα στη Ρωσία», λέει ο Ζελένσκι

Σε εξέλιξη παραμένει ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία, μετρώντας δεκαεπτά μήνες από την ημέρα της ρωσικής εισβολής. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το πεδίο των μαχών έχει μετατοπιστεί ανατολικότερα, μέχρι τη Ρωσία.

Μετά την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μία επιχειρηματική συνοικία της Μόσχας, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο πόλεμος «φτάνει στη Ρωσία, στα στρατηγικά κέντρα και τις στρατιωτικές βάσεις της».

Στο καθημερινό διάγγελμά του, στο περιθώριο επίσκεψης στο Ιβάνο-Φρανκίφσκ (δυτική Ουκρανία), ο Ζελένσκι είπε πως «σταδιακά, ο πόλεμος επιστρέφει στο έδαφος της Ρωσίας, στα συμβολικά κέντρα της και τις στρατιωτικές βάσεις της και αυτή είναι μια αναπόφευκτη διαδικασία, φυσική και απολύτως δικαιολογημένη».

«Η Ουκρανία ισχυροποιείται», πρόσθεσε, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η χώρα του θα πρέπει να προετοιμαστεί για νέες επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών της, τον επόμενο χειμώνα. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσει το ενεργειακό δίκτυο.

Σχεδόν το 40% του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας καταστράφηκε τον περασμένο χειμώνα, από πυραυλικά και αεροπορικά πλήγματα της Ρωσίας, με αποτέλεσμα πολλές ουκρανικές πόλεις να βυθιστούν στο σκοτάδι και το κρύο.

Το Κίεβο κατήγγειλε ότι αυτή ήταν μια σκόπιμη στρατηγική για να πληγούν άμαχοι, κάτι που συνιστά έγκλημα πολέμου. Η Μόσχα λέει ότι εξαπέλυσε αυτές τις επιθέσεις για να περιορίσει τις αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας.

