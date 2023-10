Πόλεμος στο Ισραήλ: Ένοπλοι της Χαμάς πυροβολούν τις χημικές τουαλέτες στο Φεστιβάλ της Λωρίδας της Γάζας

Ένα σοκαριστικό βίντεο έδωσαν στη δημοσιότητα σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ από το πολύνεκρο rave party, το Φεστιβάλ Ειρήνης, που αποτέλεσε τον πρώτο μεγάλο στόχο της Χαμάς, όταν ήχησαν τα τύμπανα του πολέμου με την Ιερουσαλήμ το περασμένο Σάββατο.

Ισλαμιστές μαχητές της Χαμάς έχουν εισβάλλει στον χώρο που γίνεται το Φεστιβάλ Ειρήνης και αρχίζουν να πυροβολούν στις χημικές τουαλέτες που είχαν στηθεί για τους θεατές του rave party κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας.

«Αυτό απλά σας δείχνει ότι η Χαμάς δεν ενδιαφέρεται για το ποιος, απλά σκοτώνει» αναφέρουν στην ανάρτησή τους οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Το υπαίθριο φεστιβάλ επρόκειο να συνεχιστεί όλη νύχτα με χορό, τραγούδι και διασκέδαση, γεμάτο νέους ανθρώπους.

Ωστόσο, έγινε τόπος θανάτου για 260 ανυποψίαστους ανθρώπους από ενόπλους της Χαμάς…

Δείτε το βίντεο:

WATCH Hamas terrorists indiscriminately shoot at bathrooms during the Nova Music Festival.

This just shows you that Hamas does not care who—they just kill. pic.twitter.com/Ve0u9HRLWT

— Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023