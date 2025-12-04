Πολίτης στη Μολδαβία βρήκε drone και το πήρε σπίτι… νομίζοντας ότι είναι παιχνίδι ΒΙΝΤΕΟ

Ένα απρόσμενο συμβάν αναστάτωσε την κοινότητα Πέπενι στη Μολδαβία, όταν κάτοικος της περιοχής βρήκε ένα drone, θεώρησε πως πρόκειται για παιδικό παιχνίδι και το μετέφερε στο σπίτι του. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, αποστέλλοντας ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών, η οποία τελικά διαπίστωσε ότι η συσκευή ήταν ακίνδυνη.

Το συγκεκριμένο drone, τύπου Gerbera, χρησιμοποιείται συνήθως για παρακολούθηση ή αυτοσχέδιες επιθέσεις και έχει καταγραφεί σε επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία. Το γεγονός ότι βρέθηκε σε κατοικημένη περιοχή ενίσχυσε την ανησυχία, δεδομένου ότι τις τελευταίες ημέρες ο εναέριος χώρος της Μολδαβίας έχει παραβιαστεί επανειλημμένα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχε εντοπιστεί άλλο drone στην οροφή σπιτιού σε χωριό της περιοχής Φλορέστι, επίσης στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, γεγονός που έχει οδηγήσει τις αρχές σε αυξημένη επιφυλακή.

