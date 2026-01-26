Πορτογαλία: Πήγαν να περάσουν εννέα τόνους κοκαΐνης υποβρύχιο ΒΙΝΤΕΟ

Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Adamastor», οι πορτογαλικές αρχές κατάσχεσαν περίπου 300 δέματα κοκαΐνης, που αντιστοιχούν σε περίπου εννέα τόνους κοκαΐνης, τα οποία μεταφέρονταν με ημιβυθιζόμενο σκάφος και το οποίο «αναχαιτίστηκε» στην ανοικτή θάλασσα, σε απόσταση 230 ναυτικών μιλίων από τις Αζόρες.

26 Ιαν. 2026 22:30
Στη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης που έχει καταγραφεί ποτέ στην Πορτογαλία και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη προχώρησαν οι αρχές της χώρας από ένα «ναρκο-υποβρύχιο» που προερχόταν από τη Λατινική Αμερική.

Σύμφωνα με τις αρχές, το φορτίο θα μπορούσε να αποφέρει «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ» στους διακινητές. Το ημιβυθιζόμενο σκάφος μετέφερε συνολικά 300 δεμάτια, ωστόσο περίπου 35 χάθηκαν στη θάλασσα όταν το σκάφος βυθίστηκε.

Σε αυτό επέβαιναν τρεις Κολομβιανοί και ένας Βενεζουελάνος, οι οποίοι διασώθηκαν πριν την του βύθιση και συνελήφθησαν από τις τοπικές αρχές. Σύμφωνα με τη Δικαστική Αστυνομίας της Πορτογαλίας (PJ), οι συλληφθέντες ανήκουν σε εγκληματικό δίκτυο και επρόκειτο να παρουσιαστούν για ανάκριση στην Πόντα Ντελγκάντα των Αζορών.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν τον τελικό προορισμό του φορτίου, σημείωσαν όμως ότι τα ναρκωτικά δεν προορίζονταν για μία μόνο χώρα, αλλά για ευρεία διανομή στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η Δικαστική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία, στοχεύοντας στην καταπολέμηση της διηπειρωτικής θαλάσσιας διακίνησης ναρκωτικών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης που έχει καταγραφεί ποτέ στην Πορτογαλία και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο διευθυντής της Εθνικής Μονάδας για την Καταπολέμηση της Διακίνησης Ναρκωτικών (UNCTE), Αρτούρ Βαζ, δήλωσε ότι ανακτήθηκαν 265 δέματα, με τη συνολική ποσότητα να υπολογίζεται σε περίπου εννέα τόνους κοκαΐνης.

Η επιχείρηση υποστηρίχθηκε από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών (DEA, JIATF-S) και του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA), στο πλαίσιο του MAOC-N, και διεξήχθη υπό εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η PJ τόνισε ότι η έρευνα συνεχίζεται, σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους, υπό την εποπτεία της DIAP της Περιφέρειας των Αζορών.

