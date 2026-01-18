Πορτογαλία: Στις κάλπες για την εκλογή Προέδρου

Οι Πορτογάλοι προσέρχονται σήμερα Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 στις κάλπες για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, σε μια αναμέτρηση-ρεκόρ με 11 υποψήφιους, όπου η άκρα δεξιά του Αντρέ Βεντούρα (κόμμα Chega – «Αρκετά») εμφανίζεται ως το φαβορί για την πρώτη θέση και με ισχυρές πιθανότητες να προκριθεί στον δεύτερο γύρο της 8ης Φεβρουαρίου.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 08:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδας) και οι πρώτες εκτιμήσεις από exit polls αναμένονται στις 20:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας).

Βασικοί υποψήφιοι και σενάρια

Αντρέ Βεντούρα (Chega – άκρα δεξιά): Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, προηγείται και φαίνεται να καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Ο 43χρονος πρόεδρος του Chega, που το 2021 είχε λάβει 11,9%, εκμεταλλεύεται την άνοδο του κόμματός του (22,8% στις βουλευτικές του Μαΐου 2025 και 60 έδρες), καθιστώντας το αξιωματική αντιπολίτευση. Παρά την πιθανή πρωτιά, οι αναλυτές θεωρούν ότι έχει ελάχιστες πιθανότητες νίκης στον δεύτερο γύρο λόγω της πόλωσης.

(Chega – άκρα δεξιά): Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, προηγείται και φαίνεται να καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Ο 43χρονος πρόεδρος του Chega, που το 2021 είχε λάβει 11,9%, εκμεταλλεύεται την άνοδο του κόμματός του (22,8% στις βουλευτικές του Μαΐου 2025 και 60 έδρες), καθιστώντας το αξιωματική αντιπολίτευση. Παρά την πιθανή πρωτιά, οι αναλυτές θεωρούν ότι έχει ελάχιστες πιθανότητες νίκης στον δεύτερο γύρο λόγω της πόλωσης. Αντόνιο Ζουζέ Σεγκούρου (Σοσιαλιστικό Κόμμα): 63 ετών, κεντρώος προφίλ, εμφανίζεται με μικρό προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Καλεί σε συσπείρωση «όλων των δημοκρατών και προοδευτικών» υπερασπιζόμενος τη δημοκρατία, τις δημόσιες υπηρεσίες και την υγεία.

(Σοσιαλιστικό Κόμμα): 63 ετών, κεντρώος προφίλ, εμφανίζεται με μικρό προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Καλεί σε συσπείρωση «όλων των δημοκρατών και προοδευτικών» υπερασπιζόμενος τη δημοκρατία, τις δημόσιες υπηρεσίες και την υγεία. Ζουάου Κοτρίμ Φιγκερέντου (φιλελεύθερος ευρωβουλευτής): Διεκδικεί σθεναρά τη δεύτερη θέση.

(φιλελεύθερος ευρωβουλευτής): Διεκδικεί σθεναρά τη δεύτερη θέση. Λουίς Μαρκς Μεντς (δεξιά κυβερνώσα παράταξη): Υποψήφιος της παραδοσιακής δεξιάς.

(δεξιά κυβερνώσα παράταξη): Υποψήφιος της παραδοσιακής δεξιάς. Ενρίκε Γκουβάια ι Μέλο (ναύαρχος ε.α., ανεξάρτητος): Επίσης με πιθανότητες πρόκρισης.

Ο νικητής θα διαδεχθεί τον απερχόμενο συντηρητικό πρόεδρο Μαρσέλου Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος εξελέγη δύο φορές από τον πρώτο γύρο. Από την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974, μόνο μία φορά (1986) χρειάστηκε δεύτερος γύρος.

Πολιτικό πλαίσιο και σημασία

Η άνοδος του Chega από το 2021 έως σήμερα έχει αλλάξει ριζικά το πολιτικό σκηνικό της Πορτογαλίας, με το κόμμα να γίνεται ο βασικός πόλος της δεξιάς και να αμφισβητεί την παραδοσιακή συντηρητική παράταξη. Μια ισχυρή επίδοση του Βεντούρα σήμερα θα επιβεβαιώσει την κυριαρχία του στην άκρα δεξιά και θα εντείνει την εσωτερική αντιπαράθεση στη δεξιά πτέρυγα, σύμφωνα με αναλύσεις του κέντρου Teneo.

Ο Βεντούρα έκλεισε την προεκλογική εκστρατεία με σκληρή ρητορική, αυτοπροσδιοριζόμενος ως «υποψήφιος του λαού», απαιτώντας από τα άλλα δεξιά κόμματα να μην του βάλουν εμπόδια και υποσχόμενος «να επαναφέρει την τάξη» στη χώρα.

Ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας έχει κυρίως συμβολικό και διαιτητικό ρόλο, χωρίς άμεσες εκτελεστικές εξουσίες, μπορεί όμως να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές σε περιπτώσεις πολιτικής κρίσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



