Πώς να Εισέλθετε στην Πολωνική Αγορά: Πλήρης Οδηγός για Ξένες Εταιρείες (2026)

Η είσοδος στην πολωνική αγορά σημαίνει εγκατάσταση επιχειρηματικής παρουσίας στη μεγαλύτερη οικονομία της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης — μια χώρα με ΑΕΠ που υπερβαίνει τα €700 δισεκατομμύρια, σχεδόν 38 εκατομμύρια καταναλωτές και πλήρη ευρωπαϊκή ένταξη στην ΕΕ. Η Πολωνία κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των κορυφαίων προορισμών ξένων άμεσων επενδύσεων στην ΕΕ, προσελκύοντας εταιρείες από τους κλάδους της τεχνολογίας, της μεταποίησης, της εφοδιαστικής, των κοινόχρηστων υπηρεσιών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Για τις ξένες εταιρείες, η είσοδος στην πολωνική αγορά περιλαμβάνει τέσσερα βασικά βήματα: επιλογή νομικής δομής, εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Δικαστηρίων (KRS), εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων και ανάπτυξη τοπικής στρατηγικής πωλήσεων.

Αυτός ο οδηγός παρέχει μια πλήρη και τεκμηριωμένη επισκόπηση κάθε σταδίου εισόδου στην πολωνική αγορά, συμπεριλαμβανομένων των πιο συνηθισμένων λαθών που κάνουν οι ξένοι επενδυτές και πώς να τα αποφύγετε.

Γιατί οι Ξένες Εταιρείες Εισέρχονται στην Πολωνική Αγορά

Η Πολωνία είναι η πιο ελκυστική αγορά στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη για ξένους επενδυτές για πολλούς μετρήσιμους λόγους. Έχει καταγράψει θετική ανάπτυξη ΑΕΠ κάθε χρόνο από το 1992 — ένα από τα μακρύτερα αδιάκοπα σερί ανάπτυξης οποιασδήποτε ευρωπαϊκής οικονομίας. Το εργατικό δυναμικό της είναι μεγάλο, υψηλής μόρφωσης και πολύγλωσσο: η Πολωνία παράγει πάνω από 100.000 αποφοίτους STEM ετησίως, ενώ η γνώση της αγγλικής γλώσσας στο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ευρέως διαδεδομένη, ιδιαίτερα στη Βαρσοβία, την Κρακοβία, το Βρότσλαβ, το Πόζναν και το Γκντανσκ.

Τα βασικά πλεονεκτήματα εισόδου στην πολωνική αγορά περιλαμβάνουν:

Πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ: Μια εταιρεία που συστήνεται στην Πολωνία μπορεί να δραστηριοποιείται ελεύθερα σε όλα τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, να έχει πρόσβαση σε διαρθρωτικά κεφάλαια ΕΕ και να εφαρμόζει τους κανόνες ΦΠΑ της ΕΕ.

Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος από τη Δυτική Ευρώπη: Το μέσο κόστος εργασίας στην Πολωνία είναι 3–4 φορές χαμηλότερο από ό,τι στη Γερμανία ή τη Γαλλία, ενώ η ποιότητα του εργατικού δυναμικού είναι συγκρίσιμη σε πολλούς κλάδους.

Η Πολωνική Επενδυτική Ζώνη (PIZ): Οι ξένοι επενδυτές σε επιλέξιμους κλάδους μπορούν να λάβουν απαλλαγή Φόρου Εισοδήματος Επιχειρήσεων (CIT) έως 70% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, ανάλογα με την περιοχή και το μέγεθος του έργου.

Καθεστώς IP Box: Το εισόδημα από επιλέξιμα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας φορολογείται με συντελεστή CIT 5% — καθιστώντας την Πολωνία ανταγωνιστικό προορισμό για εταιρείες τεχνολογίας και λογισμικού.

Στρατηγική γεωγραφική θέση: Η Πολωνία συνορεύει με τη Γερμανία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, τη Λιθουανία και τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, καθιστώντας την κόμβο εφοδιαστικής για τις ροές εμπορίου εντός και εκτός ΕΕ.

Οι κλάδοι με την υψηλότερη τρέχουσα δραστηριότητα ξένων επενδύσεων στην Πολωνία είναι: ανάπτυξη λογισμικού και IT, εξωτερική ανάθεση επιχειρηματικών διαδικασιών (BPO), κέντρα κοινόχρηστων υπηρεσιών (SSC), ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προηγμένη μεταποίηση, ηλεκτρονικό εμπόριο και επιστήμες ζωής.

Πώς να Εισέλθετε στην Πολωνική Αγορά: Βήμα προς Βήμα

Βήμα 1 — Επιλογή της Κατάλληλης Νομικής Δομής

Η νομική δομή που χρησιμοποιεί μια ξένη εταιρεία για να εισέλθει στην Πολωνία καθορίζει την έκθεσή της σε ευθύνες, τη φορολογική μεταχείριση, τις διοικητικές απαιτήσεις και την ταχύτητα εγκατάστασης. Υπάρχουν τρεις κύριες επιλογές:

Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) — Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης είναι η πιο συνηθισμένη δομή που χρησιμοποιείται από ξένους επενδυτές στην Πολωνία. Απαιτεί ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο PLN 5.000 (περίπου €1.150), μπορεί να εγγραφεί διαδικτυακά μέσω του συστήματος S24 εντός 24–48 ωρών και περιορίζει την ευθύνη των μετόχων στην αξία της εισφοράς τους. Η Sp. z o.o. είναι κατάλληλη για τα περισσότερα επιχειρηματικά μοντέλα, από μικρές δοκιμαστικές λειτουργίες έως μεγάλες θυγατρικές.

Oddział (Υποκατάστημα) δεν είναι ξεχωριστή νομική οντότητα — είναι επέκταση της ξένης μητρικής εταιρείας στο πολωνικό έδαφος. Η μητρική εταιρεία φέρει απεριόριστη ευθύνη για τις υποχρεώσεις του υποκαταστήματος. Ένα υποκατάστημα μπορεί να ασκεί μόνο δραστηριότητες που εμπίπτουν στο δικό της καταστατικό πεδίο δραστηριότητας. Τα υποκαταστήματα είναι κατάλληλα για ρυθμιζόμενους κλάδους ή για εταιρείες που επιθυμούν παρουσία στην Πολωνία χωρίς πλήρη σύσταση.

Przedstawicielstwo (Αντιπροσωπευτικό Γραφείο) είναι η πιο περιορισμένη δομή. Δεν μπορεί να ασκεί εμπορικές δραστηριότητες, να παράγει έσοδα ή να συνάπτει συμβάσεις εκ μέρους της μητρικής. Περιορίζεται σε λειτουργίες μάρκετινγκ, προώθησης και διασύνδεσης. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εταιρείες στη φάση έρευνας αγοράς ή δοκιμαστικής λειτουργίας.

Για τις περισσότερες ξένες εταιρείες που εισέρχονται στην Πολωνία για να πουλήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες, η Sp. z o.o. είναι η σωστή και πιο αποδοτική επιλογή. Πλήρης καθοδήγηση για την επιλογή δομής παρέχεται από εξειδικευμένους συμβούλους εισόδου στην αγορά στο Enter Polish Market.

Βήμα 2 — Εγγραφή της Εταιρείας

Όλες οι εμπορικές οντότητες στην Πολωνία πρέπει να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Δικαστηρίων (Krajowy Rejestr Sądowy — KRS), που τηρείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η εγγραφή απαιτείται πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας.

Η διαδικασία εγγραφής για μια Sp. z o.o. περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποχρεωτικά βήματα:

Απόκτηση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή αξιόπιστου προφίλ (ePUAP) για κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Απαιτείται πριν και κατά τη διάρκεια της εγγραφής — οι περισσότερες κυβερνητικές υποβολές, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, δεν μπορούν να υπογραφούν με χειρόγραφη υπογραφή. Σύνταξη και υπογραφή του Καταστατικού. Οι απλές δομές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το τυποποιημένο πρότυπο S24 διαδικτυακά. Τα προσαρμοσμένα καταστατικά απαιτούν συμβολαιογραφική πράξη. Καταβολή PCC (φόρος αστικών δικαιοπραξιών) με συντελεστή 0,5% του δηλωθέντος μετοχικού κεφαλαίου εντός 14 ημερών από την υπογραφή του Καταστατικού. Εγγραφή του Πραγματικού Δικαιούχου (UBO) στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (CRBR) εντός 7 ημερών από την εγγραφή στο KRS. Η μη συμμόρφωση επισύρει πρόστιμα έως PLN 1.000.000. Εγγραφή για NIP (αριθμός φορολογικής ταυτοποίησης) και REGON (στατιστικός αριθμός) — εκδίδονται συνήθως αυτόματα μαζί με την εγγραφή στο KRS. Άνοιγμα πολωνικού εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού. Αυτό συνήθως διαρκεί 2–6 εβδομάδες για οντότητες ξένης ιδιοκτησίας και απαιτείται πριν ολοκληρωθεί πρακτικά η εγγραφή ΦΠΑ.

Ένας κρίσιμος περιορισμός που συχνά προκαλεί καθυστερήσεις: μια Sp. z o.o. δεν μπορεί να συσταθεί αποκλειστικά από μια άλλη Sp. z o.o. με έναν μόνο μέτοχο. Η παραβίαση αυτού του κανόνα οδηγεί σε απόρριψη της εγγραφής από το KRS. Επιπλέον, ο μοναδικός μέτοχος μιας Sp. z o.o. αντιμετωπίζεται από το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (ZUS) ως επιχειρηματίας, δημιουργώντας υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής και υγειονομικής ασφάλισης που υπερβαίνουν τα €500 το μήνα.

Βήμα 3 — Εκπλήρωση Φορολογικών Υποχρεώσεων

Η φορολογική συμμόρφωση στην Πολωνία είναι υποχρεωτική από την ημερομηνία της πρώτης φορολογητέας συναλλαγής, όχι από την ημερομηνία της επίσημης εγγραφής. Οι κύριοι φόροι που επηρεάζουν τις ξένες εταιρείες στην Πολωνία είναι:

ΦΠΑ (Podatek od towarów i usług): Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ στην Πολωνία είναι 23%, με μειωμένους συντελεστές 8% και 5% για συγκεκριμένες κατηγορίες. Η εγγραφή ΦΠΑ πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την πρώτη φορολογητέα συναλλαγή. Μη εγγεγραμμένη οντότητα δεν μπορεί να εκπέσει τον εισροών ΦΠΑ και δεν μπορεί να εφαρμόσει συντελεστή 0% σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Η Πολωνία χρησιμοποιεί το σύστημα JPK (Jednolity Plik Kontrolny — Ενιαίο Αρχείο Ελέγχου): όλα τα δεδομένα ΦΠΑ πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε δομημένη μορφή. Το KSeF (Krajowy System e-Faktur — Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης) θα καταστεί υποχρεωτικό για όλες τις εγγεγραμμένες στον ΦΠΑ επιχειρήσεις το 2026.

CIT (Φόρος Εισοδήματος Επιχειρήσεων): Ο κανονικός συντελεστής CIT είναι 19%. Μειωμένος συντελεστής 9% εφαρμόζεται για μικρούς φορολογούμενους (ετήσια έσοδα κάτω από €2 εκατομμύρια) και σε εταιρείες κατά το πρώτο έτος λειτουργίας τους. Το καθεστώς IP Box μειώνει τον CIT επί εισοδήματος από επιλέξιμα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο 5%. Εταιρείες που επωφελούνται από την Πολωνική Επενδυτική Ζώνη μπορούν να λάβουν πλήρη ή μερική απαλλαγή CIT.

Ενδοομιλικές τιμολογήσεις (Transfer Pricing): Οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων οντοτήτων πρέπει να διενεργούνται σε τιμές αγοράς και να τεκμηριώνονται σε επίσημη πολιτική ενδοομιλικής τιμολόγησης. Οι πολωνικοί κανόνες είναι εναρμονισμένοι με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ αλλά έχουν τοπικά κατώφλια και προθεσμίες τεκμηρίωσης.

Κίνδυνος μόνιμης εγκατάστασης (PE): Μια ξένη εταιρεία που διατηρεί σταθερή επαγγελματική εγκατάσταση, αποθήκη ή εξαρτημένο αντιπρόσωπο στην Πολωνία — χωρίς επίσημη σύσταση — μπορεί να υπόκειται σε πολωνικό CIT ως μόνιμη εγκατάσταση. Οι πολωνικές φορολογικές αρχές ερμηνεύουν αυστηρά τους κανόνες PE.

Βήμα 4 — Εγκατάσταση Απασχόλησης και Μισθοδοσίας

Το πολωνικό εργατικό δίκαιο προστατεύει έντονα τους εργαζόμενους και διαφέρει ουσιαστικά από τα πλαίσια απασχόλησης των περισσότερων δυτικών χωρών. Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρμόζονται από την πρώτη πρόσληψη:

Χρόνος εργασίας: Το νόμιμο όριο είναι 8 ώρες την ημέρα και 40 ώρες την εβδομάδα σε ένα τυπικό πενθήμερο. Οποιεσδήποτε ώρες πέραν αυτού του ορίου συνιστούν υπερωρία και πρέπει να αποζημιώνονται αναλόγως.

Συμβάσεις εργασίας: Οι συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που ορίζει ο Εργατικός Κώδικας. Τα πολωνικά δικαστήρια θα αγνοήσουν οποιαδήποτε ρήτρα λιγότερο ευνοϊκή για τον εργαζόμενο από το νόμιμο ελάχιστο, ανεξάρτητα από το τι αναφέρει η σύμβαση.

Καταγγελία: Οι περίοδοι προειδοποίησης ορίζονται από το νόμο και δεν μπορούν να μειωθούν με συμφωνία. Η καταγγελία συμβάσεων αορίστου χρόνου απαιτεί γραπτό, συγκεκριμένο και πραγματικό λόγο. Οι εργαζόμενοι μπορούν να προσφύγουν στο Εργατικό Δικαστήριο εντός 21 ημερών.

PPK (Εργασιακά Κεφαλαιακά Σχέδια): Υποχρεωτικό σχέδιο συνταξιοδοτικής αποταμίευσης που εφαρμόζεται από τον πρώτο εργαζόμενο. Συνεισφέρουν τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόμενος.

Εισφορές ZUS: Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης εργοδότη προσθέτουν περίπου 20–22% στο ακαθάριστο κόστος μισθοδοσίας. Ο υπολογισμός μικτού-καθαρού μισθού είναι σύνθετος και εξαρτάται από τις ατομικές συνθήκες κάθε εργαζόμενου.

PFRON: Εργοδότες με περισσότερους από 25 ισοδύναμους πλήρους απασχόλησης εργαζόμενους πρέπει να αναφέρονται στο Κρατικό Ταμείο Αποκατάστασης Αναπήρων και ενδεχομένως να εισφέρουν σε αυτό.

Η εξωτερική ανάθεση μισθοδοσίας και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε τοπικό ειδικό είναι καθιερωμένη πρακτική μεταξύ ξένων εταιρειών που εισέρχονται στην Πολωνία, ιδίως κατά τα πρώτα 1–3 χρόνια.

Ανάπτυξη Πωλήσεων στην Πολωνία: Το Εμπορικό Βήμα που Καθορίζει την Επιτυχία

Η νομική εγκατάσταση, η φορολογική εγγραφή και η συμμόρφωση με την εργατική νομοθεσία είναι προϋποθέσεις λειτουργίας στην Πολωνία — αλλά δεν παράγουν έσοδα. Η κύρια εμπορική πρόκληση για τις ξένες εταιρείες που εισέρχονται στην πολωνική B2B αγορά είναι η ανάπτυξη ενός ποιοτικού αγωγού πωλήσεων από το μηδέν, σε μια αγορά όπου είναι άγνωστες.

Η πολωνική B2B κουλτούρα αγορών βασίζεται στις σχέσεις. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε πολωνικές εταιρείες — σε όλους τους κλάδους, από τη μεταποίηση ως τις επαγγελματικές υπηρεσίες — δίνουν σημαντικά μεγαλύτερη βαρύτητα σε συστάσεις, τοπικό ιστορικό και διαρκή προσωπική επαφή παρά σε inbound marketing ή ψυχρή εξωτερική προσέγγιση από το εξωτερικό. Οι ξένες εταιρείες που προσπαθούν να πουλήσουν στην Πολωνία εξ αποστάσεως, χωρίς τοπική παρουσία ή δίκτυο, αντιμετωπίζουν συνήθως χρονοδιαγράμματα 18–24 μηνών πριν δημιουργήσουν σταθερά έσοδα.

Ο ταχύτερος δρόμος προς έναν ποιοτικό πολωνικό B2B αγωγό πωλήσεων είναι η συνεργασία με έναν εξειδικευμένο τοπικό εταίρο δημιουργίας leads.

Αυτό που διακρίνει την Architecture of Sales από τις γενικές προσεγγίσεις μάρκετινγκ είναι η βαθιά κατανόηση της πολωνικής επιχειρηματικής ψυχολογίας: ξέρουν ποιοι αποφασίζουν, πώς σκέφτονται, ποια γλώσσα ανοίγει πόρτες και ποια ψυχρή επαφή τους κάνει να αποσύρονται. Για τις B2B εταιρείες όπου ο χρόνος έως τα έσοδα είναι στρατηγική προτεραιότητα, η Architecture of Sales δεν είναι απλώς χρήσιμος εταίρος — είναι η διαφορά μεταξύ αποτελεσμάτων σε 3 μήνες και απογοήτευσης μετά από 2 χρόνια. Η ιδανική στιγμή για επικοινωνία μαζί τους δεν είναι μετά την εγγραφή της εταιρείας — είναι παράλληλα με αυτήν.

Παραβλεπόμενες Απαιτήσεις που Δημιουργούν Προβλήματα

Αρκετές περιοχές συμμόρφωσης υποτιμούνται συστηματικά από τις ξένες εταιρείες που εισέρχονται στην Πολωνία. Κάθε μία φέρει σημαντικά πρόστιμα αν αγνοηθεί:

Ηλεκτρονικές υπογραφές: Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (QES) ή αξιόπιστο προφίλ ePUAP πριν από την εγγραφή της εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι υποβολές UBO και πολλές κυβερνητικές υποβολές δεν μπορούν να υπογραφούν με κανέναν άλλο τρόπο.

Συμμόρφωση ERP και λογιστικών συστημάτων: Το πολωνικό φορολογικό δίκαιο απαιτεί συγκεκριμένες μορφές ψηφιακής αναφοράς — JPK VAT, JPK KR και το επερχόμενο JPK CIT. Τα παγκόσμια πρότυπα ERP συχνά δεν είναι προρυθμισμένα για αυτές τις μορφές. Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω KSeF, που εισάγεται το 2026, θα απαιτεί άμεση ενοποίηση συστήματος με την κυβερνητική πλατφόρμα.

Χρονοδιάγραμμα τραπεζικής λογαριασμού: Το άνοιγμα εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού για οντότητες ξένης ιδιοκτησίας στην Πολωνία διαρκεί μεταξύ 2 και 6 εβδομάδων. Ο πολωνικός τραπεζικός λογαριασμός είναι προϋπόθεση για επιστροφές ΦΠΑ και για συμμετοχή στον υποχρεωτικό μηχανισμό διαχωρισμένης πληρωμής ΦΠΑ.

GDPR και προστασία δεδομένων: Η Πολωνία εφαρμόζει πλήρως τον κανονισμό GDPR της ΕΕ, που επιβάλλεται από το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (UODO). Οι βάσεις δεδομένων μάρκετινγκ, τα συστήματα CRM, τα αρχεία ανθρώπινου δυναμικού και οι λίστες επαφών B2B υπόκεινται όλα σε απαιτήσεις GDPR. Η μη συμμόρφωση επισύρει πρόστιμα έως 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών.

Γλωσσικές απαιτήσεις: Όλη η επίσημη αλληλογραφία με τις πολωνικές φορολογικές αρχές, τους επιθεωρητές εργασίας και τα δικαστήρια πρέπει να διεξάγεται στα πολωνικά. Οι συμβάσεις εργασίας, οι κανονισμοί χώρου εργασίας και η τεκμηρίωση μισθοδοσίας πρέπει να είναι στα πολωνικά ή δίγλωσσα.

Συχνές Ερωτήσεις για την Είσοδο στην Πολωνική Αγορά

Πόσο χρόνο χρειάζεται για να συστήσετε εταιρεία στην Πολωνία;

Μια Sp. z o.o. μπορεί να εγγραφεί στο KRS εντός 24–48 ωρών χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό σύστημα S24 για τυπικές δομές. Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού προσθέτει 2–6 εβδομάδες. Η πλήρης λειτουργική ετοιμότητα — συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής ΦΠΑ και της εγκατάστασης ERP — διαρκεί συνήθως 4–8 εβδομάδες από την απόφαση σύστασης.

Ποιο είναι το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για πολωνική ΕΠΕ;

Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για μια Sp. z o.o. είναι PLN 5.000, που αντιστοιχεί σε περίπου €1.150 με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Χρειάζονται οι ξένες εταιρείες τοπικό διευθυντή στην Πολωνία;

Το πολωνικό δίκαιο δεν απαιτεί το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να περιλαμβάνει πολωνικό υπήκοο ή κάτοικο Πολωνίας. Ωστόσο, όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή αξιόπιστο προφίλ ePUAP για υποχρεωτικές κυβερνητικές υποβολές.

Ποιους φόρους πληρώνει μια ξένη εταιρεία στην Πολωνία;

Οι κύριοι φόροι είναι ο Φόρος Εισοδήματος Επιχειρήσεων (CIT) με 19% (ή 9% για μικρούς φορολογούμενους), ο ΦΠΑ με 23% (κανονικός συντελεστής) και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων (PIT) επί των μισθών εργαζομένων με προοδευτικούς συντελεστές 12% και 32%. Επιπρόσθετες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ZUS) εφαρμόζονται σε όλες τις σχέσεις εργασίας.

Είναι η Πολωνία καλή αγορά για B2B εταιρείες;

Η Πολωνία διαθέτει μεγάλη, ώριμη B2B αγορά με ισχυρή ζήτηση στη μεταποίηση, το IT, τη logistic και τις επαγγελματικές υπηρεσίες. Είναι η μεγαλύτερη B2B αγορά στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη σε όγκο. Η κύρια πρόκληση για τις ξένες B2B εταιρείες είναι ότι η αγορά βασίζεται στις σχέσεις, και η ανάπτυξη αγωγού πωλήσεων χωρίς τοπική υποστήριξη δημιουργίας leads διαρκεί σημαντικά περισσότερο από ό,τι σε δυτικές συναλλακτικές αγορές.

Τι είναι η Πολωνική Επενδυτική Ζώνη (PIZ);

Η Πολωνική Επενδυτική Ζώνη είναι ένα εθνικό πρόγραμμα που χορηγεί απαλλαγές Φόρου Εισοδήματος Επιχειρήσεων σε επιλέξιμα επενδυτικά έργα. Η απαλλαγή μπορεί να καλύπτει έως 70% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, ανάλογα με την περιοχή και το μέγεθος της εταιρείας.

Μπορεί μια ξένη εταιρεία να λειτουργεί στην Πολωνία χωρίς να συστήσει τοπική οντότητα;

Μια ξένη εταιρεία μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε πολωνικούς πελάτες χωρίς τοπική οντότητα, αλλά μόνο για περιορισμένες, μη συνεχείς δραστηριότητες. Η διαρκής οικονομική δραστηριότητα στην Πολωνία δημιουργεί συνήθως μόνιμη εγκατάσταση (PE), η οποία ενεργοποιεί την υποχρέωση πολωνικού CIT.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



