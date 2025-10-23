Πώς ο Σπένσερ Ντινγουίντι από τον…Πειραιά βρέθηκε στο Μόναχο

Ο Αμερικανός γκραντ, που «έπαιξε» στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ανακοινώθηκε από την Μπάγερν

23 Οκτ. 2025 17:09
Pelop News

Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός, όπως κάθε ομάδα ανάλογα με τις ανάγκες της, παρακολουθεί την αγορά, αλλά δεν φαίνεται να «καίγεται» για μετεγγραφή και έτσι, ένας ακόμη υποψήφιος “στόχος”, ο Σπένσερ Ντίνγουιντι αποτελεί οριστικά παρελθόν, αφού ανακοινώθηκε από την Μπάγερν Μονάχου.

Μετά από μία σπουδαία καριέρα στο NBA, με πάνω από 600 συμμετοχές και πρωταγωνιστικό ρόλο σε Μπρούκλιν Νετς και Ντάλας Μάβερικς, ο Σπένσερ Ντίνγουιντι αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στη Euroleague και η Μπάγερν Μονάχου κατάφερε να αποσπάσει την υπογραφή του, παρά το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού.

Οι «Βαυαροί» προχώρησαν τις συζητήσεις με τον Αμερικανό γκαρντ και υπέγραψαν μαζί του συμβόλαιο συνεργασίας ενός έτους, χωρίς opt out για το NBA. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του, έδειξε να μην είναι πολύ «ζεστός» για την απόκτηση βασικού γκαρντ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ξεκαθαρίζει ότι τα περισσότερα σενάρια για την ομάδα του δεν έχουν βάση.
