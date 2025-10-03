Πότε θα πρέπει να ανησυχείτε για τους πόνους στα πόδια;

Υπάρχουν φορές, στις οποίες ο πόνος και οι ενοχλήσεις στα πόδια αποτελούν φυσιολογικό μέρος της γήρανσης. Όμως στην περίπτωση, της περιφερικής αρτηριακής νόσου, ο πόνος δεν είναι τόσο αθώος και προμηνύει μια σοβαρότερη κατάσταση.

Παρόλα αυτά, η νόσος συνεχίζει να υποδιαγιγνώσκεται, σύμφωνα με τον Δρα Aaron Aday, ειδικό αγγειοχειρουργό και καρδιολόγο στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Vanderbilt στο Νάσβιλ του Τενεσί. Εκτιμάται ότι 7 έως 12 εκατομμύρια άτομα στις ΗΠΑ μπορεί να πάσχουν από περιφερική αρτηριακή νόσο, με τον αριθμό, όμως, αυτόν να συμπεριλαμβάνει μόνο τους συμπτωματικούς ασθενείς, σύμφωνα με επιστημονική δήλωση της American Heart Association του 2023. Εάν η νόσος δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, μπορεί να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό.

Ο Δρ. Aday, ο οποίος ήταν ο κύριος συγγραφέας ενός άρθρου σχετικά με την επιδημιολογία της περιφερικής αρτηριακής νόσου που δημοσιεύθηκε στο Circulation Research της American Heart Association το 2021, δήλωσε ότι τόσο οι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου όσο και οι ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν τα συμπτώματα.

Τι είναι η περιφερική αρτηριακή νόσος;

Η περιφερική αρτηριακή νόσος είναι το αποτέλεσμα της αθηροσκλήρωσης, δηλαδή της πλάκας που σχηματίζεται στις αρτηρίες και εμποδίζει τη ροή του αίματος. Εάν η ροή του αίματος προς την καρδιά διακοπεί, το αποτέλεσμα είναι η καρδιακή προσβολή. Στον εγκέφαλο, το αποτέλεσμα είναι εγκεφαλικό επεισόδιο. Όταν η ροή του αίματος περιορίζεται στα πόδια ή, λιγότερο συχνά, στα χέρια, το αποτέλεσμα είναι η πρόκληση της περιφερικής αρτηριακής νόσου.

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου;

Η νόσος αυτή μοιράζεται πολλούς παράγοντες κινδύνου με την αθηροσκλήρωση, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση. Ωστόσο, ενώ τα δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένα την περιφερική αρτηριακή νόσο είναι περιορισμένα, σύμφωνα με τον Δρα Aday.

«Οι δύο κυρίαρχοι παράγοντες κινδύνου για την περιφερική αρτηριακή νόσο είναι το κάπνισμα και ο διαβήτης», δήλωσε. «Και το κάπνισμα ειδικότερα, για λόγους που δεν κατανοούμε πλήρως, φαίνεται να είναι ισχυρότερος παράγοντας κινδύνου για την περιφερική αρτηριακή νόσο από ό,τι για άλλους τύπους αθηροσκλήρωσης».

Νιώθει κάτι ο ασθενής;

Ένας από τους λόγους που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την υποδιάγνωση είναι το ότι η νόσος είναι ασυμπτωματική. Το κλασικό σύμπτωμα, σύμφωνα με τον Δρα Aday, είναι ο πόνος στα πόδια που εμφανίζεται κατά το περπάτημα και ανακουφίζεται με λίγη ξεκούραση. Αυτός ο πόνος περιγράφεται επίσης ως κράμπες, πόνος, κάψιμο, βαρύτητα ή σφίξιμο στους μυς των ποδιών που ξεκινά μετά την άσκηση ή κατά την ανάβαση σε ανηφόρα ή σκαλοπάτια.

Η θέση του πόνου σχετίζεται με το σημείο όπου εμποδίζεται η ροή του αίματος, σύμφωνα με τον Δρα Aday. Συνήθως είναι στον μηρό, τη γάμπα ή τους γλουτούς.

Ένα από τα προβλήματα που καθιστούν δύσκολη τη διάγνωση της νόσου, επισημαίνει ο Δρ. Aday, είναι το ότι οι ασθενείς μερικές φορές κρύβουν τον πόνο τους. «Μπορεί στην πραγματικότητα να περπατούν λιγότερο και να κάνουν υποσυνείδητα πιο καθιστική ζωή, ως τρόπο αντιστάθμισης» αναφέρει.

Όμως, η περιφερική αρτηριακή νόσος είναι προοδευτική, πράγμα που σημαίνει ότι ένα πρόβλημα μπορεί να εξελίσσεται αθόρυβα με την πάροδο του χρόνου πριν εμφανιστεί ξαφνικά ένας νέος πόνος, προειδοποιεί ο ειδικός.

Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πληγές στα πόδια ή στα πέλματα που επουλώνονται αργά, αποχρωματισμό του δέρματος ή νύχια που μεγαλώνουν αργά. «Σε σοβαρές περιπτώσεις», είπε ο Δρ. Aday, «η ροή του αίματος μπορεί να είναι τόσο κακή που μπορεί να εμφανιστούν έλκη ή γάγγραινα στα πόδια».

Ακόμη, όμως, και οι ασθενείς που δεν παρατηρούν συμπτώματα, «διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου, αλλά και να χρειαστούν επέμβαση στα πόδια ή ακόμη και ακρωτηριασμό», τόνισε ο Δρ. Aday.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;

Η ηλικία είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου, καθώς όσο αυτή αυξάνεται, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εμφάνισης της περιφερικής αρτηριακής νόσου. Όσον αφορά το φύλο, αν και τα δεδομένα είναι αντιφατικά, «πιστεύουμε ότι συνολικά οι άνδρες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τις γυναίκες» επισημαίνει ο Δρ. Aday.

Τι περιλαμβάνουν οι εξετάσεις;

Αν κάποιος παρουσιάζει συμπτώματα, θα πρέπει να μιλήσει με τον γιατρό του για λεπτομερές ιστορικό και φυσική εξέταση. Η πρώτη εξέταση συνήθως είναι ο δείκτης αστραγάλου-βραχίονα, που μετρά την αρτηριακή πίεση σε χέρια και πόδια για τυχόν αποκλίσεις. Αν χρειαστεί, ακολουθούν πιο προηγμένες εξετάσεις, όπως διπλό υπερηχογράφημα, υπολογιστική ή μαγνητική αγγειογραφία ή επεμβατική αγγειογραφία.

Αν διαγνωστεί απόφραξη αρτηρίας, μπορεί να αντιμετωπιστεί με αγγειοπλαστική, τοποθέτηση στεντ ή χειρουργική παράκαμψη. Αν η νόσος αφεθεί χωρίς αντιμετώπιση, ο πόνος περιορίζει τη δραστηριότητα του ασθενούς, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο καθιστικής ζωής και περαιτέρω προβλημάτων υγείας.

Τι περιλαμβάνει η αποκατάσταση;

Ο Δρ. Aday συνιστά αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως υγιεινή διατροφή για την καρδιά και τακτική άσκηση, μερικές φορές μέσω επίσημων προγραμμάτων σε ιατρικές εγκαταστάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των ποδιών.

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζουν τα φάρμακα που μειώνουν τη χοληστερόλη και προλαμβάνουν τη δημιουργία θρόμβων, καθώς και η σωστή διαχείριση παθήσεων όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση και ο διαβήτης.

Γιατί δε θα πρέπει να την προσπερνάνε γιατροί και ασθενείς;

Ένας από τους λόγους για τους οποίους η περιφερική αρτηριακή νόσος δεν διαγιγνώσκεται επαρκώς, σύμφωνα με τον Δρα Aday, είναι η γενική έλλειψη ευαισθητοποίησης, τόσο στους γιατρούς όσο και στους ασθενείς. Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τους ασθενείς που παραπονούνται για πόνο ή δυσκολία στα πόδια, αλλά ο περιορισμένος χρόνος κατά τις επισκέψεις και η κάλυψη των εξετάσεων από την ασφάλιση αποτελούν εμπόδια, τουλάχιστον στις ΗΠΑ.

Από την πλευρά των ασθενών, είναι σημαντικό να μην αποδίδουν τα συμπτώματα απλώς στη γήρανση. Όταν παρατηρούν αλλαγές στα πόδια τους ή περιορισμένη κινητικότητα, θα πρέπει να μιλήσουν με τους γιατρούς τους ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για περιφερική αρτηριακή νόσο ή για άλλη αιτία, όπως φθορά αρθρώσεων ή μυϊκή αδυναμία.

Συμπέρασμα

Η περιφερική αρτηριακή νόσος δεν είναι απλώς ένα σύμπτωμα γήρανσης, αλλά μια σοβαρή κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό ή ακρωτηριασμό. Η έγκαιρη διάγνωση, η υγιεινή ζωή και η συνεργασία ασθενών και γιατρών είναι καθοριστικές για την πρόληψη και την προστασία της υγείας των ποδιών και της καρδιάς.

