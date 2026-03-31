Που θα δείτε το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ανδρών

Η Εθνική Ελλάδας μπαίνει το ερχόμενο φθινόπωρο στη μάχη του Nations League συμμετέχοντας για πρώτη φορά στην League A, με την γαλανόλευκη να δίνει αυτή την περίοδο φιλικά προετοιμασίας προκειμένου να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της συνέχειας ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Την περασμένη Παρασκευή ηττήθηκε με 1-0 από την Παραγουάη στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” ενώ το βράδυ της Τρίτης (31/3) αγωνίζεται εκτός έδρας σε πλαίσιο διεθνούς φιλικής αναμέτρησης με αντίπαλο την Ουγγαρία στην Groupama Arena.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 20:00, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται τηλεοπτικά από τον ALPHA.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



