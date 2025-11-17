«Ψάχνω γαμπρό στη δασκάλα μου»! Το...προξενιό του Δημοσθένη από την Κεφαλονιά

Κυριολεκτικά πρώτο θέμα έγινε το… προξενιό από τις εξέδρες, που έκανε θραύση στο παιχνίδι Προμηθέας–Ολυμπιακός στην Πάτρα για την 7η αγωνιστική της GBL, με «πρωταγωνιστή» έναν μικρό Κεφαλονίτη, τον Δημοσθένη.

Ο πιτσιρικάς από την Κεφαλονιά, γνωρίζοντας ότι ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά, αποφάσισε –με τη βοήθεια του φίλου του, Κωνσταντίνου– να σηκώσει ένα πλακάτ που δύσκολα περνούσε απαρατήρητο:

«Ψάχνω γαμπρό στη δασκάλα μου»!

Όπως αποκάλυψε μάλιστα στην κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης, η ιδέα ήταν αποκλειστικά δική του. «Πρώτα το είπα στην κυρία», δήλωσε με απόλυτη φυσικότητα, δείχνοντας ότι ήθελε να τηρήσει και τους… κανόνες του σωστού προξενιού.

Για την ιστορία, ο μικρός Δημοσθένης ταξίδεψε στην Πάτρα με την οικογένειά του για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγαπημένο του Ολυμπιακό απέναντι στον Προμηθέα. Και μπορεί οι μεγάλοι να ασχολούνταν με τα τρίποντα και τις άμυνες, αλλά εκείνος κατάφερε να κλέψει την παράσταση με μοναδικό «όπλο» του το πλακάτ. Απομένει βέβαια να δούμε εάν τελικά θα βρεθεί γαμπρός για τη δασκάλα του…

ekefalonia.gr

