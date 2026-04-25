Ο ψηφιακός έλεγχος στις εισπράξεις του Δημοσίου περνά σε νέα φάση, καθώς τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή «e-Ειδικοί Ταμίες», ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα για ποσά που εισπράττονται εκτός φορολογικών υπηρεσιών.

Με κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο καταγράφονται, παρακολουθούνται και αποδίδονται δημόσια έσοδα που εισπράττουν δημόσιοι υπάλληλοι κατά τη διάρκεια ελέγχων ή συναλλαγών με πολίτες.

Το νέο πλαίσιο αφορά έσοδα που εισπράττονται εκτός ΔΟΥ και ΚΕΒΕΙΣ, με στόχο την πλήρη ηλεκτρονική παρακολούθηση κάθε συναλλαγής.

Πώς λειτουργούν οι e-Ειδικοί Ταμίες

Στο επίκεντρο του νέου συστήματος βρίσκονται οι Ειδικοί Ταμίες, δηλαδή εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που διαχειρίζονται ήδη βεβαιωμένα ή νόμιμα προβλεπόμενα έσοδα εκτός ΔΟΥ.

Πλέον, οι συναλλαγές τους θα περνούν μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή που ανέπτυξε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε είσπραξη θα καταγράφεται ηλεκτρονικά και θα μπορεί να παρακολουθείται άμεσα, περιορίζοντας τα περιθώρια καθυστερήσεων, λαθών ή ελλείψεων.

Τι αλλάζει στη διαδικασία είσπραξης

Η νέα διαδικασία ξεκινά από το ίδιο το αποδεικτικό είσπραξης.

Το αποδεικτικό είσπραξης τύπου Β’, δηλαδή το έντυπο Α8Β, θα εκδίδεται πλέον ψηφιακά μέσω της εφαρμογής.

Στη συνέχεια θα εκτυπώνεται σε δύο αντίτυπα και θα περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία της συναλλαγής: τα στοιχεία του πολίτη, την αιτία της πληρωμής, το ποσό και τους σχετικούς κωδικούς εσόδων.

Η ενσωμάτωση των κωδικών διασφαλίζει τη σωστή λογιστική απεικόνιση των εισπράξεων και επιτρέπει καλύτερη παρακολούθηση των ποσών που αποδίδονται στο Δημόσιο.

Καθημερινή καταχώριση και αυτόματος υπολογισμός

Οι Ειδικοί Ταμίες θα έχουν καθημερινή υποχρέωση να καταχωρίζουν στην εφαρμογή συγκεντρωτική κατάσταση εισπράξεων.

Το σύστημα θα υπολογίζει αυτόματα το ποσό που πρέπει να αποδοθεί και θα εκδίδει ηλεκτρονικό παράβολο.

Η καταβολή θα πραγματοποιείται, κατά κανόνα, έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Με τη διαδικασία αυτή, η απόδοση των ποσών στο Δημόσιο γίνεται πιο άμεση, ενώ η παρακολούθηση των εισπράξεων αποκτά σαφές ηλεκτρονικό αποτύπωμα.

Αυστηρότερος έλεγχος και διασταυρώσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον έλεγχο των συναλλαγών.

Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών θα πρέπει να διασταυρώνουν τα αποδεικτικά είσπραξης με τις καταχωρίσεις που έχουν γίνει στην εφαρμογή.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί έλλειμμα, ενεργοποιούνται άμεσα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.

Αν το πρόβλημα δεν αποκατασταθεί μέσα σε 48 ώρες, η υπόθεση θα διαβιβάζεται στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

Η πρόβλεψη αυτή ενισχύει την εποπτεία και δημιουργεί πιο αυστηρό πλαίσιο λογοδοσίας για τη διαχείριση δημόσιων εσόδων.

Σύνδεση με TAXIS, e-Παράβολο και Φορολογικό Μητρώο

Η εφαρμογή «e-Ειδικοί Ταμίες» θα διαλειτουργεί με βασικά πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Μεταξύ αυτών είναι το TAXIS, το e-Παράβολο και το Φορολογικό Μητρώο, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Παράλληλα, το νέο σύστημα ενσωματώνει προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, ώστε η επεξεργασία των στοιχείων των πολιτών να γίνεται με ασφαλή τρόπο.

Τι ισχύει για επιστροφές ποσών

Η απόφαση προβλέπει και διαδικασία για επιστροφή ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως.

Σε αυτή την περίπτωση, ο πολίτης θα απευθύνεται στον Ειδικό Ταμία που πραγματοποίησε την είσπραξη.

Ο υπάλληλος θα διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους και θα εκδίδει σχετική βεβαίωση.

Στη συνέχεια, η επιστροφή θα ολοκληρώνεται μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για συμψηφισμό και φορολογικό έλεγχο.

Πότε τίθεται σε πλήρη εφαρμογή

Μεταβατικά, θα επιτρέπεται η χρήση των ήδη υπαρχόντων προεκτυπωμένων αποδεικτικών μέχρι να εξαντληθούν.

Η πλήρης εφαρμογή του νέου συστήματος θα ξεκινήσει δύο μήνες μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράδειγμα για τον πολίτη

Αν ένας πολίτης απευθυνθεί σε δημόσια υπηρεσία για διαδικασία που απαιτεί πληρωμή παραβόλου, ο Ειδικός Ταμίας θα μπορεί να εισπράξει το ποσό εκείνη τη στιγμή.

Μέσα από την εφαρμογή θα εκδίδεται το αποδεικτικό είσπραξης τύπου Β’, θα συμπληρώνεται η αιτία της πληρωμής, για παράδειγμα το συγκεκριμένο παράβολο, και ο πολίτης θα λαμβάνει το δικό του αντίτυπο.

Ο υπάλληλος θα καταχωρίζει την είσπραξη στο σύστημα και το ποσό θα αποδίδεται στο Δημόσιο μέσω e-Παραβόλου.

Με τον τρόπο αυτό, η είσπραξη, η καταγραφή και η απόδοση των χρημάτων θα γίνονται με ενιαία ψηφιακή διαδικασία.

