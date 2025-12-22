Ραγκούσης: Γάμος με την εκλεκτή της καρδιάς του στην εκπνοή του 2025

Ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη ενώνουν τις ζωές τους σε στενό οικογενειακό κύκλο στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Ακροπόλεως.

22 Δεκ. 2025 9:05
Pelop News

Ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, και η Μαρίνα Κοντοτόλη, βουλευτής Τρικάλων του ίδιου κόμματος, ετοιμάζονται να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου.

Το θρησκευτικό μυστήριο θα τελεστεί στις 26 Δεκεμβρίου στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ακροπόλεως, σε αυστηρά οικογενειακό κύκλο. Καλεσμένοι θα είναι μόνο τα παιδιά του ζευγαριού και στενοί συγγενείς, ενώ κουμπάροι θα σταθούν ο Γιώργος Μακρόπουλος με τη σύζυγό του Άννα.

Η είδηση έγινε γνωστή μετά τη δημοσιοποίηση της γαμήλιας αγγελίας, κάτι που αιφνιδίασε το ζευγάρι, το οποίο επιθυμούσε να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

Ο Γιάννης Ραγκούσης έχει τρία παιδιά από προηγούμενο γάμο, ενώ η Μαρίνα Κοντοτόλη δύο. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2019, με την Κοντοτόλη να προέρχεται από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας και να δραστηριοποιείται ως επιχειρηματίας στον χώρο των κομμωτηρίων σε Αθήνα και Τρίκαλα.

Μετά τον γάμο, το ταξίδι του μέλιτος θα περιλαμβάνει επισκέψεις σε Πάρο και Τρίκαλα, περιοχές με ισχυρούς δεσμούς για το ζευγάρι.

 

