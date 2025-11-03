Ρώμη: Μερική κατάρρευση πύργου κοντά στο Κολοσσαίο – Τρεις τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Μετά την αρχική κατάρρευση, ακολούθησε μία δεύτερη, με πυκνή σκόνη να καλύπτει την περιοχή. Ένας άλλος εργάτης εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια, αλλά σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, έχει τις αισθήσεις του.

Ρώμη: Μερική κατάρρευση πύργου κοντά στο Κολοσσαίο - Τρεις τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
03 Νοέ. 2025 15:16
Pelop News

Ένας εργάτης νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι, μετά τη μερική κατάρρευση μεσαιωνικού πύργου που βρισκόταν υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Ρώμης κοντά στο Κολοσσαίο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Μάλιστα, μετά την αρχική κατάρρευση, ακολούθησε μία δεύτερη, με πυκνή σκόνη να καλύπτει την περιοχή. Ένας άλλος εργάτης εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια, αλλά σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, έχει τις αισθήσεις του.

Δύο ακόμη εργάτες τραυματίστηκαν ελαφρά, αλλά αρνήθηκαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Οι Αρχές απέκλεισαν την κυκλοφορία στην περιοχή για να διευκολύνουν την επιχείρηση διάσωσης, η οποία συνεχίζεται με τη βοήθεια πυροσβεστών και ειδικών οχημάτων.

Δείτε βίντεο:

Ιδιοκτήτης παμπ στη Via del Colosseo, ο οποίος βρισκόταν έξω από το κατάστημά του τη στιγμή της κατάρρευσης τόνισε: «Γύρω στις 11:20, έστηνα τραπέζια έξω από το μπαρ όταν άκουσα έναν πολύ δυνατό θόρυβο. Ακουγόταν σαν να έπεφταν συντρίμμια σε σωλήνες κατασκευών, αλλά ήταν πολύ πιο δυνατός. Γύρισα και είδα ένα σύννεφο σκόνης να υψώνεται: μέρος του πύργου είχε καταρρεύσει».

Οι Αρχές εξετάζουν τις αιτίες της κατάρρευσης, με την Εισαγγελία της Ρώμης να έχει ανοίξει έρευνα για το περιστατικό.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:30 Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: Με παίρνουν για κορόιδο;
18:23 Πάτρα: Αντίδραση του σπιράλ για το αιφνίδιο κλείσιμο του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ στα Ζαρουχλέικα
18:23 Τι δείχνουν τα στοιχεία για τους 9 πρωταγωνιστές του μακελειού στη Βορίζια, ΦΩΤΟ
18:15 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Σάκης Μεντζελόπουλος στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη
18:08 Πάτρα: Παράσταση διαμαρτυρίας για το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ σε Νότιο Διαμέρισμα και Βραχνέικα
18:03 Ο Ελευθεριάδης έφυγε, οι Αταμαν και Μπαρτζώκας… όχι!
18:00 Αιγιάλεια και Καλάβρυτα ετοιμάζουν πρόγραμμα για ανταλλαγή εργαζομένων καλοκαίρι-χειμώνα
17:58 «Nα αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία» αντεπίθεση Βόλου για Σούντγκρεν
17:51 «Την αντίκρισα νεκρή στην άσφαλτο, ενώ κάποιος μας έριχνε με καλάσνικοφ» συγκλονίζει ο αδερφός της 56χρονης που χάθηκε στο μακελειό
17:45 ΔΕΥΑΠ: Εργασίες μετατόπισης αγωγού ύδρευσης στο Γηροκομειό την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου
17:40 Ξεκινά το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο “STEROPE”
17:38 «Βίαζε την αδελφή μου, ήταν ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, ήταν μέσα στο σπίτι μας» συγκλονιστικές αποκαλύψεις γνωστής ηθοποιού
17:24 Η Ολυμπία Οδός επιτυγχάνει πλήρη εκσυγχρονισμό του φωτισμού
17:22 Αυτός είναι ο νέος προπονητής του Απόλλωνα
17:16 Το Ισραήλ βομβάρδισε τον Λίβανο με τον Νετανιάχου να βλέπει «επανεξοπλισμό της Χεζμπολάχ»
17:08 Στον εισαγγελέα οι δηλώσεις του Σούντγκρεν για χειραγώγηση των περσινών playouts!
17:00 Πάτρα: Η πόλη αλλάζει και ψάχνει πάρκινγκ – Το σχέδιο του Δήμου για επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης και νέους χώρους
16:52 Ξεκινούν τα ψηφιακά σεμινάρια του DigiWest – Μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε, μετασχηματιζόμαστε ψηφιακά!
16:44 Η Τουρκία μειώνει τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία με τις ΗΠΑ να αυστηροποιούν τις κυρώσεις
16:36 Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: Ο γάμος δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου, αλλά μαζί του το σκέφτομαι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ