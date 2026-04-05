Ρωσία: Επίθεση με drones σε ενεργειακές υποδομές

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου NORSI, ενός από τα σημαντικότερα ενεργειακά κέντρα της Ρωσίας, μετά από επίθεση με drones που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες. Την είδηση επιβεβαίωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Νίζνι Νόβγκοροντ, Γκλεμπ Νικίτιν, μέσω επίσημης ενημέρωσης στο κανάλι του στο Telegram.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του περιφερειάρχη, η επίθεση δεν περιορίστηκε μόνο στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου —το οποίο κατατάσσεται ως το τέταρτο μεγαλύτερο στη ρωσική επικράτεια— αλλά επηρέασε και παρακείμενες υποδομές. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν ζημιές σε έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας, ενώ πλήγματα δέχθηκαν και ορισμένες κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού και την έκταση της φωτιάς, οι πρώτες αναφορές από τις τοπικές αρχές είναι καθησυχαστικές όσον αφορά τις ανθρώπινες απώλειες, καθώς δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί μέχρι στιγμής. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης και τα σωστικά συνεργεία παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτίμηση των καταστροφών.

