Ρωσία: Έξι νεκροί μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο εκρηκτικών στη Σαμάρα

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε εργοστάσιο εκρηκτικών στην πόλη Τσαπαγέφσκ στην κεντρική Ρωσία, σύμφωνα με τις υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο TASS.

Το εργοστάσιο, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πόλης Σαμάρας στον Βόλγα, τελεί υπό τη διαχείριση της Promsintez, εκ των βασικότερων κατασκευαστών βιομηχανικών εκρηκτικών στη Ρωσία και την πρώην Σοβιετική Ένωση.

❗️An explosion at the “Promsintez” plant in the Samara region of Russia, six people died, – rosZMI.

It is interesting that this factory is engaged in the production of explosives 🔥 pic.twitter.com/jZlZaGGQtA

