Ρωσία: Τρομακτική έκρηξη σε εργοστάσιο στην Μόσχα – ΒΙΝΤΕΟ

Μια τρομακτική έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα (9.8.2023) λίγο πριν το μεσημέρι κοντά στη Μόσχα συγκλόνισε την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της Ρωσίας.

Κάμερες από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε κοντινή απόσταση από το σημείο μηδέν στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, κατέγραψε την στιγμή της φοβερής έκρηξης στη Μόσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές από ρωσικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης η έκρηξη κοντά στη Μόσχα, σημειώθηκε σε εργοστάσιο εταιρείας που έχει συνάψει συμβόλαια με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας για να προμηθεύσει τον στρατό με οπτικά σκοπευτικά, θερμικές συσκευές απεικόνισης, κιάλια και συσκευές νυχτερινής όρασης.

Η τοποθεσία το εργοστασίου βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων από το κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας, ενώ ο πυκνός καπνός που προκλήθηκε από την έκρηξη ήταν ορατός στη Μόσχα.

Δείτε βίντεο από την έκρηξη:

⚡️⚡️The moment of a powerful explosion in Sergiyev Posad, 🇷🇺Moscow Oblast. pic.twitter.com/kYlbwFPmar — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) August 9, 2023

A huge explosion was reported in Zagorskiy Optical and Mechanical plant near Moscow The factory had contracts with the Russian Ministry of Defense. It is part of Shvabe Holding, which is producing sights, thermal imagers, laser rangefinders, and other similar products.… pic.twitter.com/BTPMd8cxvy — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 9, 2023

Heavy explosion in Sergiyev Posad, Moscow Oblast, some 70 km away from the center of the Russian capital. The incoming reports say that it was factory producing optical and optoelectronical components. Source: https://t.co/YuVHpiDkKo#Russia #Moscow pic.twitter.com/jU7GDsoYM0 — (((Tendar))) (@Tendar) August 9, 2023

Due to a powerful explosion in Zagorskiy Optical and Mechanical military plant near Moscow, windows were broken in neighboring buildings, while the fire continues. 📹by locals via https://t.co/i5QgVzaFVN pic.twitter.com/ui9hK66rWk — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 9, 2023

Οι αρχές σε μια πρώτη αντίδραση, έκαναν λόγο για «ατύχημα» σε μία από τις αποθήκες του εργοστασίου.

Σύμφωνα με το newsit, εξαιτίας της έκρηξης και του ωστικού κύματος που δημιουργήθηκε, έσπασαν τα τζάμια σε απόσταση δεκάδων μέτρων, σύμφωνα με καταγραφές ειδησεογραφικών δικτύων.

Νωρίτερα σήμερα, στη Μόσχα απετράπη ουκρανική επίθεση με drones, με τον στρατό να καταρρίπτει να μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τη ρωσική πρωτεύουσα.