Σαρώνει η «Κλαούντια» την Πορτογαλία: Νεκροί, τραυματίες και χάος από την τροπική καταιγίδα

Σφοδρό πλήγμα δέχθηκε η Πορτογαλία από την τροπική καταιγίδα «Κλαούντια», η οποία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, πλημμύρες και ανθρώπινες απώλειες. Ο πρόεδρος της χώρας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τα θύματα και τις οικογένειές τους.

15 Νοέ. 2025 21:00
Pelop News

Η τροπική καταιγίδα «Κλαούντια» σάρωσε την Πορτογαλία, αφήνοντας πίσω της τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Οι αρχές κάνουν λόγο για πάνω από 3.300 περιστατικά που σχετίζονται με πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και καταρρεύσεις κτιρίων, καθώς τα ακραία φαινόμενα έπληξαν τη χώρα από την Τετάρτη.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, σε σύντομη ανακοίνωσή του, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων, σημειώνοντας πως η χώρα βιώνει μια ιδιαίτερα δύσκολη δοκιμασία.

Στην Αλμπουφέιρα, οι σφοδροί άνεμοι προκάλεσαν μερική κατάρρευση στέγης σε παραλιακό εστιατόριο, τραυματίζοντας 20 ανθρώπους, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία. Παράλληλα, δύο ακόμη πολίτες τραυματίστηκαν από αντικείμενα που παρασύρθηκαν από τον άνεμο.

Το νοτιότερο τμήμα της χώρας βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό, ενώ οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και τις επόμενες ώρες.

Την Πέμπτη, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του κοντά στη Λισαβόνα, όταν το νερό εισέβαλε στο ισόγειο της κατοικίας τους μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της νύχτας.

Η Πολιτική Προστασία επιβεβαίωσε ότι η καταιγίδα «Κλαούντια» συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο μεταφορών και ηλεκτροδότησης, ενώ συνεργεία επιχειρούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

