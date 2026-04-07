Σαρωτικοί έλεγχοι για το κάπνισμα στη Δυτική Ελλάδα – 81 παραβάσεις μέσα σε έναν μήνα

Συνεχίζονται με συστηματικό τρόπο οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του ρόλου της ως συναρμόδιας ελεγκτικής Αρχής.

Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου 2026, οι υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας πραγματοποίησαν συνολικά 683 ελέγχους σε επιχειρήσεις της περιοχής, με στόχο τη διαπίστωση της τήρησης της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος.

Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν συνολικά 81 παραβάσεις, οι οποίες αφορούσαν τόσο καπνίζοντες θαμώνες όσο και υπευθύνους διαχείρισης των καταστημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις σε πελάτες που κάπνιζαν σε εσωτερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 13 παραβάσεις σε υπευθύνους καταστημάτων που επέτρεπαν το κάπνισμα, καθώς και 50 παραβάσεις για άλλες παραλείψεις, όπως η μη τήρηση βιβλίου αναφοράς καπνίσματος, η έλλειψη της προβλεπόμενης σήμανσης για την απαγόρευση του καπνίσματος και άλλες σχετικές παραβάσεις.

Όπως επισημαίνεται, οι έλεγχοι για τη διασφάλιση της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

