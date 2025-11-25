Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του πατέρα του Νίκου Χαρδαλιά στον Καρέα

Σε ατμόσφαιρα βαθιάς θλίψης πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί (25/11/2025) η κηδεία του Γεώργιου Χαρδαλιά, πατέρα του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Καρέα. Πλήθος κυβερνητικών στελεχών, μέλη της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας για να αποχαιρετήσουν τον εκλιπόντα.

Μετά την τελετή, η οικογένεια και οι παρευρισκόμενοι αναχώρησαν για το κοιμητήριο Αμφιλοχίας, όπου θα γίνει η ταφή του Γεώργιου Χαρδαλιά.

Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, γεγονός που ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε με μια μακροσκελή, βαθιά προσωπική και συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Σε αυτήν, ο Περιφερειάρχης περιέγραφε τον πατέρα του ως το σταθερό του στήριγμα, την πυξίδα της ζωής του και τον άνθρωπο που του δίδαξε την ευθύνη, την αλήθεια και την αγάπη για τους ανθρώπους.

Η απώλεια του Γεώργιου Χαρδαλιά αφήνει ένα σημαντικό κενό για την οικογένεια, με τους οικείους και όσους τον γνώριζαν να τον αποχαιρετούν με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



