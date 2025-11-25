Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του πατέρα του Νίκου Χαρδαλιά στον Καρέα

Σε βαρύ και συγκινησιακό κλίμα τελέστηκε η κηδεία του Γεώργιου Χαρδαλιά, πατέρα του Περιφερειάρχη Αττικής, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καρέα, παρουσία πλήθους στελεχών της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του πατέρα του Νίκου Χαρδαλιά στον Καρέα
25 Νοέ. 2025 13:41
Pelop News

Σε ατμόσφαιρα βαθιάς θλίψης πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί (25/11/2025) η κηδεία του Γεώργιου Χαρδαλιά, πατέρα του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Καρέα. Πλήθος κυβερνητικών στελεχών, μέλη της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης βρέθηκαν στο πλευρό της οικογένειας για να αποχαιρετήσουν τον εκλιπόντα.

Μετά την τελετή, η οικογένεια και οι παρευρισκόμενοι αναχώρησαν για το κοιμητήριο Αμφιλοχίας, όπου θα γίνει η ταφή του Γεώργιου Χαρδαλιά.

Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, γεγονός που ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε με μια μακροσκελή, βαθιά προσωπική και συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Σε αυτήν, ο Περιφερειάρχης περιέγραφε τον πατέρα του ως το σταθερό του στήριγμα, την πυξίδα της ζωής του και τον άνθρωπο που του δίδαξε την ευθύνη, την αλήθεια και την αγάπη για τους ανθρώπους.

Η απώλεια του Γεώργιου Χαρδαλιά αφήνει ένα σημαντικό κενό για την οικογένεια, με τους οικείους και όσους τον γνώριζαν να τον αποχαιρετούν με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:56 Τρίτη σερί νίκη ο Αίολος Αγυιάς – Δηλώσεις Σκέντζου
16:51 O ΔΕΗ Tour of Hellas αποτελεί μέλος της AIOCC
16:42 Επιστολή Πελετίδη στον Κυρανάκη, τι ζητά για το τρένο
16:34 Στάρμερ: «Οι φιλοδοξίες του Πούτιν δεν σταματούν στην Ουκρανία»
16:24 Τένις: Διακρίσεις για τις ομάδες Ανδρών-Γυναικών του ΑΟΑ Πατρών
16:15 Ιταλία: Σοκ από τον ομαδικό βιασμό 18χρονης, τρεις συλλήψεις
16:08 Αδαμόπουλος στον peloponnisos FM: «Στόχος της Ολυμπιάδας να μπει στα play-offs»
16:00 Κίνδυνος παύσης του Οδοντωτού και μέτωπο αντιδράσεων από φορείς
15:54 Δείτε πότε έρχεται ο 4ος κύκλος του «Maestro»
15:46 Eurostat: «Αύξηση 22.3% στο εισόδημα των Ελλήνων μέσα σε 6 χρόνια»
15:40 ΕΛΣΤΑΤ: Ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά
15:35 Η Ευρωλίγκα αλλάζει στα πάντα!
15:32 Οι διαιτητές για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη
15:26 Ο ΔΕΗ Tour of Hellas έγινε μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Διοργανωτών Ποδηλατικών Αγώνων (AIOCC)
15:24 «Η Ουκρανία συμφώνησε στο σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ», λέει Αμερικάνος Αξιωματούχος
15:17 Mάλτα: Το νησί των Ιπποτών, τι να δείτε
15:10 Νέες διακρίσεις για του αθλητές του ΙΟ Πατρών
15:03 Τραυματισμός οδηγού μετά από σύγκρουση δύο φορτηγών στη ΒΙΠΕ Πατρών – Τι αναφέρει το Εργατικό Κέντρο
14:55 Παρίσι: Νέα σύλληψη για την κλοπή στο Λούβρο
14:47 Νέα εισαγωγή της Μπριζίτ Μπαρντό στο νοσοκομείο: Επιμένει η «σοβαρή ασθένεια» που αντιμετωπίζει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ