Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης για αγροτικό, ΟΠΕΚΕΠΕ και διαφθορά

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open, όπου εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι οι αντιδράσεις των αγροτών είναι «απόλυτα δικαιολογημένες», υπογραμμίζοντας την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα. Με αναφορά σε στοιχεία για τη μείωση της παραγωγής, το αυξημένο κόστος και τις καθυστερημένες ενισχύσεις, σημείωσε ότι οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με υπέρογκες οφειλές του κράτους, έλλειψη εργατικών χεριών και διαδοχικά πλήγματα από ζωονόσους.

«Το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί 40%, η παραγωγή κόκκινου κρέατος έχει μειωθεί κατά 30% και η κυβέρνηση χρωστά 3,4 δισ. στον πρωτογενή τομέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για την κυβερνητική επιχειρηματολογία περί «μη ολοκλήρωσης των ελέγχων», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντέτεινε πως αυτή ακριβώς η καθυστέρηση αποδεικνύει την κατάρρευση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μετάβασή του σε καθεστώς ευρωπαϊκής εποπτείας. «Ποιος φταίει που δεν έγιναν οι έλεγχοι; Εγώ ή η κυβέρνηση;» διερωτήθηκε.

Βολές για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία «προστατεύει και συγκαλύπτει» τη διαφθορά, τονίζοντας ότι το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν ο νόμος, αλλά η «υπέρβαση του νόμου». Αναφέρθηκε στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επισημαίνοντας ότι το υλικό της δικογραφίας περιγράφει ευθύνες κυβερνητικών στελεχών.

Κατηγόρησε, επίσης, την κυβέρνηση ότι εμποδίζει τον έλεγχο υπουργών χρησιμοποιώντας το άρθρο 86, «εργαλείο συγκάλυψης», όπως το χαρακτήρισε.

Σε σχέση με την έγκριση του κυβερνητικού action plan από την Ε.Ε., εξήγησε ότι αυτό συνέβη επειδή η χώρα έφτασε σε σημείο κινδύνου λόγω των ανεξόφλητων οφειλών προς τον αγροτικό κόσμο.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την εποπτεία της γιατί ανεχθήκατε και εργαλειοποιήσατε τη διαφθορά», υπογράμμισε.

Παράλληλα, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για «υπουργείο-στρατηγείο», διαφάνεια, αξιοκρατία στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για έγκαιρες πληρωμές και αποτελεσματικό έλεγχο.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα, όχι με κομματικούς διοικητές», σημείωσε.

Πολιτικές αιχμές για Μητσοτάκη και Τσίπρα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση και κατά του Πρωθυπουργού, αναφέροντας ότι «η ΝΔ όχι μόνο ανέχεται, αλλά εργαλειοποιεί τη διαφθορά». Σχολίασε, επίσης, ότι κυβερνητικά στελέχη συνδέονται με πρόσωπα που αναφέρονται στη δικογραφία, υποστηρίζοντας ότι «όλοι ήξεραν».

Παράλληλα, καταλόγισε ευθύνη και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι επί της διακυβέρνησής του η Νέα Δημοκρατία έγινε πανίσχυρη. «Δεν έφερα εγώ τη ΝΔ στο 41%», είπε χαρακτηριστικά.

Προτάσεις για θεσμική αλλαγή και αναθεώρηση του άρθρου 86

Ο κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι θα απευθύνει επιστολή στα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, προκειμένου να υπάρξει συνεννόηση για αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. «Δεν αντέχει η κοινωνία άλλο την ατιμωρησία», σημείωσε.

Αναφορές σε ακρίβεια, τράπεζες και στεγαστικό

Στο θέμα της ακρίβειας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να παρουσιάσει στοιχεία για τα επιβληθέντα και εισπραχθέντα πρόστιμα από ολιγοπώλια, σημειώνοντας ότι «επί πέντε χρόνια υπάρχει κοροϊδία σε βάρος των καταναλωτών».

Για τις τράπεζες επανέφερε την πρόταση φορολόγησης κατά το ισπανικό μοντέλο, ώστε να περιοριστεί η ψαλίδα επιτοκίων και χρεώσεων.

Αναφερόμενος στο στεγαστικό, υπογράμμισε την ανάγκη κοινωνικής κατοικίας, αξιοποίησης κενών διαμερισμάτων και επιβολής πλαφόν, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι απέρριψε σχετικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.

Τελικό μήνυμα στον ψηφοφόρο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι διεκδικεί «πολιτική αλλαγή, θεσμική αποκατάσταση και αξιοπρέπεια», υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει πίσω του «σπόνσορες» ούτε πολιτικά βάρη. «Δεν έχω κυβερνήσει ούτε λεπτό· όμως μπορώ να προσφέρω μια διαφορετική πολιτική πορεία», είπε, καλώντας τους πολίτες να επιλέξουν εναλλακτική απέναντι σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.





