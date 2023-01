 Σφοδρή ουκρανική επίθεση στο Ντονιέτσκ – Επενέβη η ρωσική Αεροπορία

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσαν στην περιοχή του Ντονιέτσκ οι ουκρανικές χερσαίες δυνάμεις, σε μια προσπάθεια εκμετάλλευσης της αναταραχής που έχει δημιουργηθεί από το μακελειό στην πόλη Μακίβκα, όπου σκοτώθηκαν με βολές HIMARS 89 Ρώσοι νεοσύλλεκτοι (ο αριθμός των αρχικά 62 αναθεωρήθηκε), όπως έχει ήδη ανακοινώσει η ρωσική στρατιωτική διοίκηση.

Φαίνεται ότι οι Ουκρανοί δεν προτίθενται να δεχθούν την ανακωχή των 36 ωρών που πρότεινε ο Β.Πούτιν κατόπιν έκκλησης του Πατριάρχη Κύριλλου και έχουν εξαπολύσει μπαράζ πυροβολικού με γαλλικά αυτοκινούμενα πυροβόλα των 155 χλστ. Caesar και αμερικανικά Μ109 που μάλιστα κάνουν χρήση κι ενός νέου εξαιρετικά θανατηφόρου αντιαρματικού πυρομαχικού και έχει αναπτυχθεί από την γαλλική Nexter και την σουηδική Bofors.

Oι Ρώσοι αναγκάστηκαν να εμπλέξουν την «δυσθώρητη» Αεροπορία τους (πρώτη φορά στην ιστορία των πολέμων ουσιαστικά απουσιάζει η Αεροπορία από το μέτωπο) και να πλήξουν τις θέσεις των ουκρανικών στρατευμάτων στον τομέα του Σβιάτοβο.

Οι μάχες στις περιοχές Kucherovka, Peschanoe και Stelmakhivka, είναι εξαιρετικά αιματηρές και οι Ρώσοι κατάφεραν σε πρώτη φάση να αναχαιτίσουν τις ουκρανικές δυνάμεις, τηρώντας αμυντική στάση, καθώς έχουν ρίξει όλο το βάρος της επίθεσης στο Μπάκχμουτ και το Σόλενταρ.

Ρωσικές μονάδες με απαρχαιωμένο υλικό BMP-2 και οχήματα-πατέντες ΜΤ-LB με πυργίσκο από Zu-23-2 θεάθηκαν να ενισχύουν τις δυνάμεις της πρώτης γραμμής και φαίνεται ότι οι Ρώσοι ρίχνουν ότι «έχουν και δεν έχουν» πλέον από την μία για να αναχαιτίσουν την ουκρανική επίθεση σε Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ και από την άλλη για να καταλάβουν το Μπάκχμουτ:

🇷🇺Armored vehicles are cut through the winter roads of the Russian Luhansk regioni. It's hard to even walk in this kind of mud. pic.twitter.com/UMtOUwZ8cd

— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) January 5, 2023