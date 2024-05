Singapore Airlines: Η κλιματική κρίση μπορεί να προκαλέσει περισσότερες αναταράξεις αόρατες στα ραντάρ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Στις 21 Μαΐου 2024, η πτήση SQ321 της Singapore Airlines, που εκτελούσε δρομολόγιο από το Λονδίνο προς τη Σιγκαπούρη, έπεσε σε “ακραίες και αιφνίδιες αναταράξεις” περίπου μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη προσγείωση στη Μπανγκόκ.

Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Μπανγκόκ, όπου ένας επιβάτης, ένας 73χρονος Βρετανός, πέθανε και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν.

Το περιστατικό συνέβη χθες δέκα ώρες μετά την απογείωση του αεροσκάφους, ενός Boeing 777, την ώρα που πετούσε σε ύψος 11.000 μέτρων επάνω από την Μιανμάρ, όταν αιφνιδιαστικά άρχισε να ανεβαίνει και να κάνει βουτιές βίαια και επανειλημμένως.

Σύμφωνα με επιβάτη, οι άνθρωποι εντός της καμπίνας εκτινάχθηκαν με τέτοια βιαιότητα που το κεφάλι τους χτύπησε στο ταβάνι. Δεκάδες άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Grim footage from the Singapore Airlines Boeing 777 flight from London to SG. Passengers were flung to the ceiling when it experienced a 7,000 ft drop. pic.twitter.com/iqsefWFELG

— Ian Miles Cheong (@stillgray) May 21, 2024