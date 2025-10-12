Σκέρτσος για Άγνωστο Στρατιώτη: Να το αφήσουμε έξω από την πολιτική διελκυστίνδα που δημιουργεί τεχνητούς διχασμούς

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος εξηγεί τους λόγους και τη σημασία της απόφασης του πρωθυπουργού για την ανάθεση της αποκλειστικής ευθύνης προστασίας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Όπως αναφέρει, το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη (ΜΑΣ) δεν είχε μέχρι σήμερα κηρυχθεί επισήμως ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, γεγονός που δεν διασφάλιζε την πλήρη νομική του προστασία. Παράλληλα, υπήρχαν πολλαπλές συναρμοδιότητες μεταξύ διαφορετικών φορέων –της Βουλής, της Προεδρικής Φρουράς, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Αθηναίων και της Ελληνικής Αστυνομίας– οι οποίες συχνά οδηγούσαν, όπως επισημαίνει, «σε αδράνεια και κενό αποφάσεων».

Ο κ. Σκέρτσος τονίζει ότι η σημερινή κυβερνητική απόφαση:

Μεταφέρει όλες τις αρμοδιότητες προστασίας στο Υπουργείο Άμυνας.

Κατοχυρώνει θεσμικά τον χαρακτηρισμό του Μνημείου ως χώρου «απόλυτης προστασίας και σεβασμού».

Ορίζει ως προστατευόμενο χώρο όχι μόνο το ίδιο το Μνημείο, αλλά και την επιφάνεια των 4.500 τ.μ. μπροστά του, διατηρώντας ωστόσο το δικαίωμα ειρηνικής διαμαρτυρίας στον υπόλοιπο χώρο της πλατείας Συντάγματος, συνολικής έκτασης άνω των 25.000 τ.μ.

Διατηρεί στην Ελληνική Αστυνομία την αρμοδιότητα για τα μέτρα τάξης.

Ο υπουργός καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι το Μνημείο «ανήκει σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες» ως σύμβολο ενότητας και εθνικής μνήμης, και σημειώνει πως «είναι καιρός να το αφήσουμε έξω από την πολιτική διελκυστίνδα της καθημερινότητας που δημιουργεί περιττούς και τεχνητούς διχασμούς».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου:

«3 ερωτήματα και 1 απάντηση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Γνωρίζετε ότι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη (ΜΑΣ) δεν έχει έως σήμερα κηρυχθεί επισήμως από την Πολιτεία ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την έννομη προστασία που προβλέπεται για κάθε αντίστοιχο αρχαίο ή νεότερο μνημείο;

Γνωρίζετε ότι οι φορείς που έχουν συναρμοδιότητα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο για την προστασία του Μνημείου είναι τουλάχιστον 4; Η Βουλή των Ελλήνων στο χώρο της οποίας φιλοξενείται το ΜΑΣ. Η Προεδρική Φρουρά των στρατεύσιμων Ευζώνων που έχει την ευθύνη φρούρησης του Μνημείου αλλά όχι του χώρου μπροστά σε αυτό. Το Υπουργείο Πολιτισμού δια της αρμόδιας διεύθυνσης συντήρησης αρχαίων και νεότερων μνημείων. Ο δήμος Αθηναίων που έχει την αρμοδιότητα καθαριότητας του χώρου μπροστά από το μνημείο. Και βεβαίως η Ελληνική Αστυνομία για την τήρηση των μέτρων τάξης.

Γνωρίζετε, τέλος, ότι η επιφάνεια του χώρου μπροστά από το ΜΑΣ είναι περίπου 4.500 τ.μ. και η επιφάνεια της πλατείας Συντάγματος και των περιμετρικών αξόνων είναι πενταπλάσια, υπερβαίνει δηλαδή τα 25.000 τ.μ.;

Τα τρία ερωτήματα φωτίζουν γιατί έως σήμερα δεν έχουμε καταφέρει συλλογικά να πετύχουμε το αυτονόητο: δηλαδή να προστατεύσουμε με τον απαραίτητο σεβασμό την ιερότητα του ΜΑΣ και ταυτόχρονα να εγγυηθούμε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του συνέρχεσθαι για κάθε είδους ειρηνική διαμαρτυρία. Χωρίς να προσβάλλεται ή να εργαλειοποιείται η ακεραιότητα του χώρου.

Η σημερινή απόφαση του Πρωθυπουργού κάνει ακριβώς αυτό:

-Καταργεί τις πολλαπλές αρμοδιότητες που οδηγούν πολλές φορές σε αδράνεια και κενό αποφάσεων, όταν απειλείται η ιερότητα του χώρου, και τις μεταφέρει όλες σε έναν φορέα, που είναι το Υπ. Άμυνας.

-Κατοχυρώνει με θεσμικό τρόπο, για πρώτη φορά, τον χαρακτηρισμό του ΜΑΣ ως μνημείου απόλυτης προστασίας και σεβασμού.

-Ορίζει ως χώρο προστασίας το ίδιο το μνημείο καθώς και το χώρο των 4.500 τ.μ. μπροστά από αυτό, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την άσκηση του δικαιώματος στην ειρηνική διαμαρτυρία σε όλο το χώρο που εκτείνεται από τη Λ. Αμαλίας έως την κάτω πλευρά της Πλ. Συντάγματος, που είναι πενταπλάσιος του ΜΑΣ.

-Εξυπακούεται ότι τα μέτρα τάξης παραμένουν στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες ως τόπος μνήμης όσων πολέμησαν για την ελευθερία της πατρίδας μας αλλά και όσων μας ενώνουν και πρέπει να μας ενώνουν μπροστά σε υπαρξιακούς για την πατρίδα κινδύνους.

Είναι καιρός να το αφήσουμε έξω από την πολιτική διελκυστίνδα της καθημερινότητας που θολώνει και μικραίνει τη μνήμη δημιουργώντας περιττούς και τεχνητούς διχασμούς».

