Σκέρτσος: Η Ελλάδα παράγει, εξάγει και αλλάζει

Ο υφυπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, αναλύει την πορεία της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης, διαλύοντας το στερεότυπο ότι η ελληνική οικονομία στηρίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό.

Ειδικότερα ο υφυπουργός Επικρατείας αναφέρει: «Πολλοί συμπολίτες μας και αρκετοί δημοσιολογούντες αναπαράγουν συχνά το στερεότυπο ότι στην ελληνική οικονομία ανθεί σχεδόν αποκλειστικά η “μονοκαλλιέργεια” του τουρισμού ή ότι η Ελλάδα “δεν παράγει ούτε καρφίτσα”. Είναι όμως έτσι;

Η απάντηση είναι φυσικά και όχι. Ανατρέχοντας στα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για την πενταετία 2019-2024 θα διαπιστώσουμε ότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες σημειώνουν σταθερή αύξηση σε αριθμό, σε εργαζόμενους και σε μισθούς».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ για την περίοδο 2019-2024:

Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 2.793, φτάνοντας τις 29.728 (+10%).

Οι εργαζόμενοι στον κλάδο αυξήθηκαν κατά 56.800, φτάνοντας τους 380.865 (+18%).

Οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων αυξήθηκαν κατά 250 ευρώ/μήνα, από 1.190 σε 1.441 ευρώ.

Παράλληλα, το μερίδιο της βιομηχανίας και της μεταποίησης στο ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 14% του ΑΕΠ, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών πλέον αντιστοιχούν στο 40-45% του ΑΕΠ, όταν πριν από την κρίση χρέους ήταν περίπου στο μισό.

Ο κ. Σκέρτσος τονίζει ότι η Ελλάδα σταδιακά μετασχηματίζεται σε μια ανοιχτή και εξωστρεφή οικονομία, που παράγει και εξάγει.

Και προσθέτει πως όλα αυτά «είναι αποτέλεσμα μιας οικονομικής πολιτικής που έχει επιλέξει τους χαμηλότερους φόρους στην παραγωγή και την εργασία, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την πρόσβαση σε φθηνότερο δανεισμό, την ευελιξία και ταυτόχρονα την ασφάλεια στην αγορά εργασίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα και υπευθυνότητα, την ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια μέσα από ένα πιο πράσινο μίγμα πηγών ενέργειας που στηρίζεται όλο και περισσότερο σε ΑΠΕ».

«Η Ελλάδα αλλάζει με σταθερά βήματα και συνετές επιλογές. Και γίνεται πιο παραγωγική, πιο πράσινη και ψηφιακή, πιο δίκαιη, πιο ισχυρή και εν τέλει πιο ελεύθερη και πιο ασφαλής», καταλήγει.

