Σκέρτσος: Βελτίωση της Ελλάδας στους δείκτες διαφάνειας – Άνοδος στην κατάταξη της Διεθνούς Διαφάνειας

Στην πρόοδο που, όπως επισημαίνει, καταγράφει η Ελλάδα σε θέματα διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς αναφέρεται ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος με ανάρτησή του, επικαλούμενος τα ευρήματα της ετήσιας έκθεσης της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η Ελλάδα ανέβηκε τρεις θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, καταλαμβάνοντας πλέον την 56η θέση από την 59η που είχε την προηγούμενη χρονιά, μεταξύ συνολικά 182 χωρών που αξιολογούνται ως προς την πρόοδο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Ο υπουργός τονίζει, ωστόσο, ότι ιδιαίτερη σημασία έχει η συνολική πορεία της χώρας τα τελευταία χρόνια. Όπως σημειώνει, το 2019 –με βάση τα δεδομένα του 2018– η Ελλάδα βρισκόταν στην 67η θέση με 45 βαθμούς, ενώ στη φετινή έκθεση για το 2025 καταγράφεται άνοδος στη 56η θέση με 50 βαθμούς. Αυτό μεταφράζεται, σύμφωνα με τον ίδιο, σε βελτίωση κατά 11 θέσεις σε διάστημα επτά ετών.

Αναφορικά με τη θέση της Ελλάδας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνεται ότι το 2019 η χώρα κατείχε τη δεύτερη χαμηλότερη επίδοση μεταξύ των κρατών-μελών, ενώ πλέον βρίσκεται στην 21η θέση της ΕΕ27, ξεπερνώντας χώρες όπως η Σλοβακία, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Κροατία και η Βουλγαρία.

Απαντώντας στο ερώτημα αν η κυβέρνηση θεωρεί ικανοποιητική τη σημερινή θέση, ο κ. Σκέρτσος αναφέρει ότι η χώρα κινείται σε σταθερή τροχιά βελτίωσης στους δείκτες κράτους δικαίου και διαφάνειας, θέτοντας ως στόχο έως το 2030 η Ελλάδα να βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ανάμεσα στα δώδεκα καλύτερα κράτη-μέλη.

Όπως υπογραμμίζει, η ενίσχυση της δημοκρατίας, η θωράκιση των θεσμών και η διαφάνεια στη λειτουργία του κράτους αποτελούν διαρκή στόχο, κρίσιμο τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο και για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Κλείνοντας, διαβεβαιώνει ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για περαιτέρω βελτίωση της θέσης της χώρας σε διεθνείς δείκτες αξιολόγησης.

