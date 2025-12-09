Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση από τα αγροτικά μπλόκα σε Τρίκαλα και Καρδίτσα

Επίσκεψη στα μπλόκα της Καρδίτσας και των Τρικάλων πραγματοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αποτυχία στη διαχείριση των κρίσιμων ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα και εκφράζοντας τη στήριξή του στους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση από τα αγροτικά μπλόκα σε Τρίκαλα και Καρδίτσα
09 Δεκ. 2025 14:14
Pelop News

Στα αγροτικά μπλόκα της Καρδίτσας και των Τρικάλων βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας δριμεία πολιτική επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και δηλώνοντας την πλήρη υποστήριξή του στα αιτήματα των αγροτών.

Κατά τη συζήτηση με τους αγρότες, ο κ. Ανδρουλάκης επικεντρώθηκε στο αυξημένο κόστος παραγωγής και ενέργειας, τις καθυστερήσεις στη βασική ενίσχυση, τις μεγάλες απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο λόγω των ζωονόσων και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι αγρότες. Παρουσίασε επίσης το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, αποτέλεσμα του πρόσφατου διαλόγου με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα στη Λάρισα.

Σε δηλώσεις του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «απέτυχε παταγωδώς» και ότι «οι παραγωγοί πληρώνουν ακριβά τη διαφθορά και την ανικανότητα». Υποστήριξε ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται «σε οριακό σημείο», επιρρίπτοντας ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία για:

  • Το πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 1 δισ. ευρώ.
  • Τις καθυστερήσεις πληρωμών βασικών ενισχύσεων.
  • Την εκτίναξη του κόστους παραγωγής χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις.
  • Τη μη αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.
  • Την ανεπαρκή ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών απέναντι στην ευλογιά, που οδήγησε σε μαζική απώλεια ζωικού κεφαλαίου.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «χωρίς τους αγρότες, η ύπαιθρος θα ερημώσει», υπογραμμίζοντας πως η στήριξη στον πρωτογενή τομέα αποτελεί «εθνικό ζήτημα και ζήτημα αξιοπρέπειας». Κάλεσε τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό τους και αναφέρθηκε στην ανάγκη «ενότητας και πολιτικής αλλαγής απέναντι στη διαφθορά και την ατιμωρησία».

Κλείνοντας, ζήτησε από τους αγρότες να απομονώσουν μεμονωμένα περιστατικά βίας, προκειμένου «να μη σκιαστεί ένας δίκαιος αγώνας που στηρίζει όλος ο ελληνικός λαός».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
