Σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή ο ηγέτης του ISIS στη Συρία – Η ανακοίνωση των ΗΠΑ

Έχασε τη ζωή του ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους (ISIS ) Χάμζα αλ Χόμσι, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής των αμερικανικών δυνάμεων στη Συρία.

Το θάνατο του Χάμζα αλ Χόμσι ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ την Παρασκευή (17/2).

«Χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια επιδρομής ελικοπτέρου από τις ΗΠΑ και τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις στη βορειοανατολική Συρία, μια έκρηξη στον στόχο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες και ένας εκπαιδευμένος για εργασία σκύλος. Ο Χάμζα αλ Χόμσι σκοτώθηκε», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

ISIS Senior Leader Killed and Four U.S. Servicemembers Wounded in Helicopter Raid in Northeastern Syria pic.twitter.com/j2a8IWsQw2

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 17, 2023