Σλοβενία: Νεκρός ορειβάτης από χιονοστιβάδα, αγνοούνται δύο ακόμη
Η έρευνα για τους δύο αγνοούμενους, που διακόπεικε χθες λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα.
Ένας ορειβάτης από την Κροατία έχασε τη ζωή του μετά από παράσυρση από χιονοστιβάδα στη βορειοδυτική Σλοβενία, ενώ αγνοούνται δύο ακόμη άτομα .
Η ομάδα αποτελούνταν από επτά ορειβάτες, οι οποίοι είχαν καταλύσει σε καταφύγιο κοντά στο όρος Τοσκ και ξεκίνησαν την κάθοδο το πρωί, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της σλοβενικής αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν τον νεκρό, αλλά η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διακόπηκε λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και κινδύνου νέων χιονοστιβάδων. Η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα Δευτέρα.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν περίπου 60 άνδρες διάσωσης, ενώ η κακοκαιρία, με βροχή, χιόνι και ισχυρούς ανέμους, εμπόδισε τα ελικόπτερα να απογειωθούν το απόγευμα, όταν εντοπίστηκε η σορός του θύματος.
