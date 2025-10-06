Σλοβενία: Νεκρός ορειβάτης από χιονοστιβάδα, αγνοούνται δύο ακόμη

Ένας ορειβάτης από την Κροατία έχασε τη ζωή του μετά από παράσυρση από χιονοστιβάδα στη βορειοδυτική Σλοβενία, ενώ αγνοούνται δύο ακόμη άτομα .

Η ομάδα αποτελούνταν από επτά ορειβάτες, οι οποίοι είχαν καταλύσει σε καταφύγιο κοντά στο όρος Τοσκ και ξεκίνησαν την κάθοδο το πρωί, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ινδονησία: 54 νεκροί από την κατάρρευση σχολικού οικοτροφείου στην Ιάβα, συνεχίζονται οι έρευνες

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της σλοβενικής αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν τον νεκρό, αλλά η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διακόπηκε λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και κινδύνου νέων χιονοστιβάδων. Η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα Δευτέρα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περίπου 60 άνδρες διάσωσης, ενώ η κακοκαιρία, με βροχή, χιόνι και ισχυρούς ανέμους, εμπόδισε τα ελικόπτερα να απογειωθούν το απόγευμα, όταν εντοπίστηκε η σορός του θύματος.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



