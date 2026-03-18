Σλοβενία: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της 32χρονης influencer

Λεπτομέρειες για τη φρικτή δολοφονία 32χρονης influencer από τον πρώην σύντροφό της στην Αυστρία έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Ο Πάτρικ Μ. ομολόγησε πως τη σκότωσε μετά από καβγά και η αστυνομία εξετάζει πλέον αν την έθαψε ζωντανή, σύμφωνα με την Daily Mail. Η Στέφανι Πίπερ είχε εξαφανιστεί στις 23 Νοεμβρίου, λίγες ώρες μετά την επιστροφή της στο σπίτι της από χριστουγεννιάτικο πάρτι στο Γκρατς της Αυστρίας. Σύμφωνα με την αστυνομία της Στυρίας, η influencer -γνωστή για το περιεχόμενο μακιγιάζ, μόδας και μουσικής στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης- είχε στείλει αρχικά μήνυμα σε φίλη της ότι επέστρεψε με ασφάλεια.

Λίγο αργότερα όμως ακολούθησε δεύτερο, ανησυχητικό μήνυμα, στο οποίο ανέφερε ότι πίστευε πως «υπήρχε κάποιος στη σκάλα» της πολυκατοικίας της. Ο 31χρονης πρώην σύντροφός της ομολόγησε πως την στραγγάλισε και στη συνέχεια την έβαλε μέσα σε μία βαλίτσα και την έθαψε στη Σλοβενία.

Ωστόσο, ενώ αρχικά πιστευόταν ότι η influencer είχε πεθάνει πριν o 31χρονος θάψει τη βαλίτσα, νέες λεπτομέρειες υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να ήταν ακόμη ζωντανή. Από την ιατροδικαστική διαπιστώθηκε ότι υπέστη σοβαρό τραύμα στον αυχένα, συμβατό με στραγγαλισμό ενώ βρέθηκαν και τραυματισμοί στο πρόσωπο.

Ομολόγησε τη δολοφονία influencer o πρώην σύντροφός της, εξετάζεται το ενδεχόμενο να θάφτηκε ζωντανή μέσα σε βαλίτσα στη Σλοβενία

Ωστόσο, οι εμπειρογνώμονες δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν με ακρίβεια πότε πέθανε, γεγονός που εγείρει την πιθανότητα να ήταν αναίσθητη όταν την έβαλαν στη βαλίτσα και να πέθανε αργότερα. Ο Δρ Κρίστιαν Κρόσχλ, εκπρόσωπος της Εισαγγελίας του Γκρατς, δήλωσε στη Bild: «Η αυτοψία δεν μπόρεσε να προσδιορίσει με βεβαιότητα πότε πέθανε η νεαρή γυναίκα. Είναι πιθανό να ήταν ακόμα ζωντανή όταν την έβαλαν στη βαλίτσα».

Ο Πάτρικ Μ. αρχικά έθαψε τη βαλίτσα στον κήπο της γιαγιάς του στο Τρνίτσε και αργότερα την ξέθαψε και τη μετέφερε σε ένα απομονωμένο σημείο στο δάσος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



