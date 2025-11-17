Σοκ στη Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν 12χρονη που τους επιτέθηκε με μαχαίρια

Σοβαρό περιστατικό στο Μπόχουμ της Γερμανίας, όπου ένα 12χρονο κορίτσι δέχθηκε πυροβολισμούς από αστυνομικούς, αφού τους επιτέθηκε κρατώντας δύο μαχαίρια. Το παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Γερμανία
17 Νοέ. 2025 13:16
Pelop News

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στη Γερμανία. Η 12χρονη, που είχε δηλωθεί αγνοούμενη από την οικογένειά της, εντοπίστηκε στο σπίτι της μητέρας της – μιας γυναίκας που είχε χάσει την επιμέλεια του παιδιού. Κατά την αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό της, το κορίτσι όρμησε στους αστυνομικούς με δύο μαχαίρια, με αποτέλεσμα να δεχθεί πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα BILD, η ανήλικη είχε εξαφανιστεί το προηγούμενο βράδυ και οι συγγενείς της είχαν ενημερώσει τις Αρχές ότι είναι κωφή και χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή.

Οι αστυνομικοί, φτάνοντας στο σπίτι της μητέρας, άνοιξαν την πόρτα με τη βοήθεια κλειδαρά, καθώς κανείς δεν απαντούσε.
Ερευνώντας τους χώρους, δέχθηκαν αιφνιδιαστικά επίθεση από το παιδί, που κρατούσε δύο μαχαίρια και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους.

Οι πυροβολισμοί τη χτύπησαν σοβαρά, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

