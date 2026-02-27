Στα χέρια της Αστυνομίας ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του 17χρονου στο Λουτράκι

Συνελήφθη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του 17χρονου στο Λουτράκι, δεν παραδόθηκε. Εντοπίστηκε από τις αρχές και συνελήφθη.

Λουτράκι: Δέκα προσαγωγές για τον θάνατο του 17χρονου

Για τη δολοφονία του 17χρονου στο Λουτράκι, είχαν γίνει νωρίτερα 10 προσαγωγές από τις αστυνομικές Αρχές. Από την αιματηρή συμπλοκή, που έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/2/26) εκτός από τον 17χρονο που έχασε τη ζωή του μετά από πολλαπλές μαχαιριές, έχει τραυματιστεί και ο 19χρονος φίλος του.

Με γνώμονα την κατάθεση του 19χρονου, οι αστυνομικοί βαδίζουν στις έρευνές τους, προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες. Σύμφωνα με τα όσα έχει πει μέχρι τώρα, ένα τρίτο άτομο μαχαίρωσε τόσο τον ίδιο όσο και τον φίλο του στην επαρχιακή οδό που οδηγεί από το Λουτράκι στη Μονή του Οσίου Παταπίου.

Ο νεαρός που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο «Σωτηρία», φέρεται να είπε ότι με το άτομο που έχει κατονομάσει ως δράστη είχε κάποιες διαφορές και έδωσαν ραντεβού να βρεθούν στο συγκεκριμένο σημείο, προκειμένου να τις λύσουν.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, ο φερόμενος ως δράστης, με καταγωγή από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και ηλικίας 17 ετών, τους επιτέθηκε και τους μαχαίρωσε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



