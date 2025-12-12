Στεφανάτου: «Η Χρυσή Αυγή ήταν ναζιστικό μόρφωμα και εγκληματική οργάνωση» – Καταπέλτης η εισαγγελέας στη δίκη σε δεύτερο βαθμό

Η εισαγγελέας Κυριακή Στεφανάτου, αγορεύοντας στο Α’ Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, χαρακτήρισε τη Χρυσή Αυγή «γνήσιο τέκνο της ναζιστικής ιδεολογίας» και «κόμμα-βιτρίνα», υποστηρίζοντας ότι τα εγκλήματα στρέφονταν κατά πολιτικών αντιφρονούντων και μεταναστών. Στο ακροατήριο παρόντες οι γονείς του Παύλου Φύσσα.

Η εισαγγελέας της έδρας ανέφερε ότι η οργάνωση αποτελεί «ναζιστικό μόρφωμα» που στη χώρα μας λειτούργησε ως εγκληματική οργάνωση, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά καταδικαστική εισήγηση για τους 42 κατηγορουμένους.

Στην αγόρευσή της εντόπισε σαφή ναζιστικά κίνητρα πίσω από τη δράση στελεχών και μελών, χαρακτηρίζοντάς τους «θιασώτες του Χίτλερ και της ναζιστικής Γερμανίας», ενώ για τη Χρυσή Αυγή είπε ότι αποτέλεσε «κόμμα-βιτρίνα» που κάλυπτε την οργανωμένη βία. Τόνισε ότι «η ναζιστική ιδεολογία ήταν ο κινητήριος μοχλός μιας εγκληματικής δράσης που στόχευε πολιτικούς αντιφρονούντες και μετανάστες».

Η διαδικασία διεξάγεται ενώπιον του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, με την παρουσία των γονιών του Παύλου Φύσσα και πολλών υποστηρικτών του. Από τους 42 κατηγορουμένους, μόνο ο Γιάννης Λαγός — καταδικασμένος πρωτόδικα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης — βρίσκονταν στο δικαστήριο. Εκτίει ποινή 13 ετών στις φυλακές Δομοκού.

Η εισαγγελέας αναφέρθηκε εκτενώς στη δομή της οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι λειτουργούσε με απόλυτη ιεραρχία και διαρκή λογοδοσία προς την κεντρική διοίκηση. «Η απευθείας επικοινωνία κατώτερων οργάνων με την ηγεσία απαγορευόταν γιατί παρέκαμπτε το οργανόγραμμα. Όλα ήταν οργανωμένα και σε γνώση της ηγεσίας. Υπήρχε απόλυτη πειθαρχία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μίλησε επίσης για την πορεία της οργάνωσης μέσα στον χρόνο, περιγράφοντάς την ως δομή που «δρούσε επί τριάντα χρόνια και μετεξελίχθηκε σε κόμμα», χωρίς όμως να παύσει να αποτελεί εγκληματική οργάνωση. Ανέφερε μάλιστα ότι η Χρυσή Αυγή δεν λειτουργούσε ως πολιτικό κόμμα αλλά ως «γιουρούσι», επικαλούμενη δημόσιες ομιλίες του Νίκου Μιχαλολιάκου που, όπως είπε, παραδέχονταν τον πραγματικό χαρακτήρα της.

Στη δικαστική αίθουσα παρουσιάστηκαν αναφορές σε παλαιότερες επιθέσεις και εγκλήματα. Από τους 18 πρώην βουλευτές της οργάνωσης, επτά — μεταξύ των οποίων οι Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και Παππάς — έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα τον Σεπτέμβριο του 2013 στο Κερατσίνι, για την επίθεση στους Αιγύπτιους ψαράδες στο Πέραμα το 2012 και για άλλες βίαιες πράξεις.

Οι περισσότεροι καταδικασθέντες βρίσκονται εκτός φυλακής, με εξαίρεση τον Ηλία Κασιδιάρη και τον Γιάννη Λαγό, που παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι. Η εισαγγελική αγόρευση συνεχίζεται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



