Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα από όπλο μετανάστης στον Έβρο
Ο τραυματίας χειρουργήθηκε από την ομάδα ιατρών του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου οι οποίοι κατάφεραν να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία και να τον σταθεροποιήσουν.
Στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου νοσηλεύεται από χθες 25χρονος μετανάστης -υπήκοος Πακιστάν- ο οποίος εντοπίσθηκε στην περιοχή της Νέας Βύσσας του Έβρου τραυματισμένος βαριά στην κοιλιακή χώρα, από όπλο.
Ο τραυματίας χειρουργήθηκε από την ομάδα ιατρών του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου οι οποίοι κατάφεραν να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία και να τον σταθεροποιήσουν.
Η κατάσταση της υγείας του 25χρονου κρίνεται πολύ σοβαρή και αν όλα εξελιχθούν ομαλά πρόκειται να υποβληθεί σε δεύτερο χειρουργείο τις επόμενες μέρες.
Πηγή: ertnews
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News